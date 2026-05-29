Υγιής γήρανση στη Μετά-COVID Εποχή: πρόληψη & διατήρηση της ποιότητας ζωής

Γράφει ο Δρ. Ιωάννης Αρκουμάνης, Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής & Ιατρείου Προληπτικής Ιατρικής και Υγιούς Γήρανσης, Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου

Η πανδημία της COVID-19 λειτούργησε ως ένας βίαιος μεγεθυντικός φακός, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες των συστημάτων υγείας και την ευαλωτότητα του γηράσκοντος πληθυσμού. Η επόμενη μέρα απαιτεί την πλήρη υιοθέτηση του μοντέλου της Υγιούς Γήρανσης, όπως ορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) για τη «Δεκαετία 2021-2030».

Σήμερα, η πρόκληση δεν είναι απλώς η επιβίωση, αλλά η διατήρηση της λειτουργικότητας μέσω της ενίσχυσης της Ενδογενούς Ικανότητας και της έγκαιρης ανίχνευσης της Ευθραυστότητας (Frailty).

Το Μοντέλο της Ενδογενούς Ικανότητας (IntrinsicCapacity)

Η καινοτομία του Π.Ο.Υ. έγκειται στην παραδοχή ότι η υγεία στην τρίτη ηλικία δεν είναι η έλλειψη παθολογίας, αλλά το σύνολο των σωματικών και πνευματικών αποθεμάτων του ατόμου. Η Ενδογενής Ικανότητα απαρτίζεται από πέντε κρίσιμους τομείς (domains):

Κινητικότητα: Μυϊκή ισχύς, ισορροπία και ταχύτητα βάδισης. Γνωστική Λειτουργία: Μνήμη, προσοχή και εκτελεστικές λειτουργίες. Ψυχολογική Κατάσταση: Συναισθηματική ανθεκτικότητα και ψυχική ευεξία. Αισθητηριακή Ικανότητα: Λειτουργικότητα όρασης και ακοής. Ζωτικότητα: Ενεργειακό ισοζύγιο, θρέψη και μεταβολική ομοιόσταση.

Η πανδημία απέδειξε ότι όσοι διέθεταν υψηλότερα αποθέματα σε αυτούς τους τομείς εμφάνισαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στον ιό και ταχύτερη αποκατάσταση μετά τη νόσηση.

Η Κλινική πρόκληση της ευθραυστότητας (Frailty)

Η ευθραυστότητα ορίζεται ως μια κατάσταση μειωμένων φυσιολογικών αποθεμάτων, η οποία καθιστά τον ηλικιωμένο ευάλωτο σε δυσμενείς εκβάσεις (πτώσεις, αναπηρία, νοσηλεία) μετά από ένα στρεσογόνο γεγονός. Στη μετά-COVID εποχή, η «ακινησία του εγκλεισμού» επιτάχυνε τη μετάβαση πολλών ατόμων από την προ-ευθραυστότητα στην εγκατεστημένη ευθραυστότητα.

Για την κλινική διάγνωση, το Φαινότυπο του Fried παραμένει το πλέον διαδεδομένο εργαλείο. Σύμφωνα με αυτό, η ευθραυστότητα ορίζεται από την παρουσία τριών ή περισσότερων από τα εξής κριτήρια:

Ακούσια απώλεια βάρους (άνω των 4.5 κιλών το τελευταίο έτος).

(άνω των 4.5 κιλών το τελευταίο έτος). Αίσθημα εξάντλησης (αυτοαναφερόμενη κόπωση).

(αυτοαναφερόμενη κόπωση). Μυϊκή αδυναμία (χαμηλή δύναμη λαβής στο δυναμόμετρο).

(χαμηλή δύναμη λαβής στο δυναμόμετρο). Βραδύτητα βάδισης (αύξηση του χρόνου που απαιτείται για μια τυπική απόσταση).

(αύξηση του χρόνου που απαιτείται για μια τυπική απόσταση). Χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας.

Η Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον

Μια κρίσιμη πτυχή του ορισμού του Π.Ο.Υ. είναι ότι η λειτουργική ικανότητα δεν εξαρτάται μόνο από το άτομο, αλλά από την αλληλεπίδραση της ενδογενούς ικανότητας με το περιβάλλον. Μετά την πανδημία, έγινε σαφές ότι η τηλεϊατρική, η προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους και η κοινωνική ένταξη είναι οργανικά κομμάτια της κλινικής φροντίδας. Ένας ηλικιωμένος με χαμηλή κινητικότητα μπορεί να παραμείνει λειτουργικός και «υγιής» αν το περιβάλλον του προσφέρει τα κατάλληλα υποστηρικτικά μέσα.

Στρατηγικές παρέμβασης και συμπεράσματα

Για την επιτυχή ενσωμάτωση της υγιούς γήρανσης στην ιατρική πράξη, απαιτούνται:

Συστηματική Αξιολόγηση : Χρήση εργαλείων όπως το FRAILscale ή το ComprehensiveGeriatricAssessment (CGA).

: Χρήση εργαλείων όπως το FRAILscale ή το ComprehensiveGeriatricAssessment (CGA). Πολυπαραγοντική παρέμβαση : Συνδυασμός εξατομικευμένης άσκησης (αντίστασης και ισορροπίας), διατροφικής υποστήριξης (πρωτεϊνική επάρκεια) και γνωστικής ενδυνάμωσης.

: Συνδυασμός εξατομικευμένης άσκησης (αντίστασης και ισορροπίας), διατροφικής υποστήριξης (πρωτεϊνική επάρκεια) και γνωστικής ενδυνάμωσης. Κοινωνική συνταγογράφηση: Ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής για την πρόληψη της κατάθλιψης και της άνοιας.

Η πανδημία μας δίδαξε ότι η μακροζωία χωρίς ποιότητα ζωής είναι μια ημιτελής νίκη. Η υγιής γήρανση στη μετά-COVID εποχή είναι η απάντηση στην ανάγκη για μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι δεν θα προσθέτουν απλώς χρόνια στη ζωή τους, αλλά ζωή στα χρόνια τους. Η ιατρική κοινότητα οφείλει να ηγηθεί αυτής της αλλαγής, μετατρέποντας τη φροντίδα από αντιδραστική σε προληπτική και ενδυναμωτική.



Διαβάστε περισσότερα άρθρα για θέματα που αφορούν την υγεία σας, εδώ.