Υπερκόπωση στη δουλειά: Πώς η πολύωρη εργασία επηρεάζει τον εγκέφαλο και την ψυχική υγεία 

Στη σύγχρονη εποχή, όπου οι επαγγελματικές απαιτήσεις ολοένα και αυξάνονται, πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με παρατεταμένες ώρες εργασίας. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της υπερβολικής εργασίας δεν περιορίζονται μόνο στη σωματική κόπωση, αλλά επεκτείνονται και στη λειτουργία του εγκεφάλου και τη συνολική ψυχική υγεία.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Occupational And Environmental Medicine που επικαλείται η Daily Mail, η εργασία 52 ή περισσότερων ωρών την εβδομάδα που συνήθως αντιστοιχεί για παράδειγμα σε εργαζόμενους στον κλάδο της υγείας, μπορεί να βλάψει τη μνήμη, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και να διαταράξει τη συναισθηματική ισορροπία των εργαζομένων.

Τα ευρήματα αυτά προέκυψαν από την ανάλυση δεδομένων υγειονομικών υπαλλήλων, μέσω μαγνητικών τομογραφιών, αποκαλύπτοντας σημαντικές αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου λόγω υπερκόπωσης.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, περίπου 110 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Occupational And Environmental Medicine. Οι περισσότεροι ήταν κλινικοί γιατροί.

Οι ερευνητές, μεταξύ άλλων από το Πανεπιστήμιο Yonsei της Νότιας Κορέας, δήλωσαν: «Τα άτομα που εργάζονται πολλές ώρες παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την εκτελεστική λειτουργία και τη συναισθηματική ρύθμιση».

Η ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν «προκαταρκτικές ενδείξεις ότι η υπερεργασία συνδέεται με δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο, ιδίως σε περιοχές που συνδέονται με τη νόηση και το συναίσθημα».

«Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης της υπερεργασίας ως πρόβλημα επαγγελματικής υγείας και υπογραμμίζουν την ανάγκη για πολιτικές στο χώρο εργασίας που μετριάζουν τις υπερβολικές ώρες εργασίας» αναφέρουν οι ειδικοί.

«Πιστεύουμε ότι απαιτείται επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της επιδημίας των πολλών ωρών εργασίας» δήλωσε από την πλευρά της η Ruth Wilkinson, επικεφαλής πολιτικής και δημόσιων υποθέσεων της φιλανθρωπικής οργάνωσης Institution of Occupational Safety and Health.