Υπό πίεση το ΕΣΥ από τις εποχικές ιώσεις: Το «αδιαχώρητο» επικρατεί στο νοσοκομείο Καβάλας

Ασφυκτική παραμένει η πίεση στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, και στις δομές του ΕΣΥ εν γένει λόγω της αθρόας προσέλευσης των πολιτών, εξαιτίας των εποχικών ιώσεων και ιδιαίτερα της γρίπης και του κορονοϊού.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Κατερίνα Πετράκη, η πίεση δεν είναι μεγάλη μόνο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αλλά και στις Κλινικές ως συνεπακόλουθο, αναφέρει η ΕΡΤ.

Υπογράμμισε ότι εφόσον η προσέλευση είναι μεγάλη στο Τ.Ε.Π., ποσοστιαία έχουν και περισσότερες εισαγωγές στις Κλινικές καθώς είναι η περίοδος αυτή που διανύουμε τέτοια που λόγω της εποχικής γρίπης και των αυξημένων κρουσμάτων έχουν αυτή τη μεγάλη προσέλευση στο νοσοκομείο.