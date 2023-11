2 χρυσά και ένα ασημένιο βραβεία έλαβε ο Όμιλος « The Newel Hospitality collection» στα Greek Hospitality Awards 2023

Ειδικότερα στην 9η διοργάνωση των Greek Hospitality Awards, επιτροπή και κοινό έδωσαν:

Gold βραβείο στο ξενοδοχείο «The Newel Ψυχικό», στην κατηγορία Best Greek Boutique City Hotel,

στο ξενοδοχείο «The Newel Ψυχικό», στην Gold Βραβείο στο ξενοδοχείο «The Newel Μεταξουργείο», στην κατηγορία Best Greek Architectural Project ,

στο ξενοδοχείο «The Newel Μεταξουργείο», στην , Silver βραβείο στο ξενοδοχείο «The Newel Ακρόπολης», στην κατηγορία Best Greek Hotel Brand.

Όπως επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου «The Newel» κ. Ευάγγελος Σανιάνος :

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος έχοντας μόλις 1,5 χρόνο στον όμιλο «The Newel» να γίνομαι μέρος αυτής της μεγάλης διάκρισης. Η συνύπαρξη του ιδρυτή του Ομίλου κ. Χριστόφορου Πέτση και εμού ήταν καθοριστική και ευτυχής συγκυρία, καθώς συνενώθηκαν η εμπειρία, γνώση και αφοσίωση με την οξυδέρκεια, διορατικότητα και αποφασιστικότητα. Αυτή η βράβευση μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και να εξελισσόμαστε στον τομέα της φιλοξενίας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να προσφέρουμε μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες μας και να διατηρήσουμε τη φήμη μας ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο μας. Αυτά τα βραβεία αποτελούν επιβράβευση της αφοσίωσης και της σκληρής δουλειάς της αφοσιωμένης μας ομάδας, καθώς και της στήριξης και της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι επισκέπτες μας. Με γνώμονα την προσωποποιημένη φιλοξενία, την διακριτή αρχιτεκτονική αισθητική και το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες μας διεκδικούμε πολλές πρωτιές για τα ξενοδοχεία μας. Ευχαριστούμε την Επιτροπή και το κοινό που αναγνώρισαν την διαρκή προσπάθεια μας για τη δημιουργία ξεχωριστής εμπειρίας σε ένα αστικό περιβάλλον, δεδομένο που συνοδεύει άρρηκτα κάθε νέα επενδυτική προσπάθεια μας. Τέλος, θέλω πάλι να ευχαριστήσω και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν την σημαντική διάκριση»

The Newel Collection

Η Newel Hospitality Collection αποτελεί ένα νεοσύστατο brand υβριδικής φιλοξενίας που κατέχει και διαχειρίζεται μια premium και ξεχωριστή συλλογή από Lifestyle Hotels & Luxury Boutique Apartments στην Αθήνα και σύντομα και σε άλλους περιζήτητους προορισμούς στην Ελλάδα, επιτρέποντας στους επισκέπτες της να απολαύσουν την πιο μοναδική εμπειρία διαμονής.

Το «The Newel» δημιουργεί μια νέα τάση στην αγορά της φιλοξενίας με τρείς νέες προτάσεις διαμονής στην Αθήνα, το The Newel Acropolis, το The Newel Metaxourgeio και το The Newel Psychiko. Και τα τρία Lifestyle Hotels & Boutique Luxury Apartments , είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν όχι απλά έναν ιδανικό χώρο διαμονής και διακοπών, αλλά ένα πραγματικό καταφύγιο χαλάρωσης και ηρεμίας. Να αποτελέσουν το σπίτι μακριά από το σπίτι σας με μοναδικές ανέσεις που δεν θα βρείτε σε ένα bed and breakfast ξενοδοχείο. Να γίνουν ο προορισμός στον οποίο θα θέλετε να επιστρέφετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα

https://www.the-newel.com