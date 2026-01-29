Εντοπίστηκε πιθανώς κατοικήσιμος πλανήτης 150 έτη φωτός μακριά, αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα

Αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν δυνητικά κατοικήσιμο πλανήτη περί τα 146 έτη φωτός μακριά από τη Γη, με συνθήκες ανάλογες με εκείνες που επικρατούν πάνω στον Άρη.

Ο πλανήτης ονόματι HD 137010 b περιστρέφεται γύρω από ένα παρόμοιο με τον ήλιο άστρο και εκτιμάται ότι είναι 6% μεγαλύτερος από τη Γη.

Διεθνής ομάδα ερευνητών από Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Δανία αναγνώρισαν τον πλανήτη, με βάση στοιχεία συλλεχθέντα το 2017 από το τηλεσκόπιο Kepler της Nasa.

Το άστρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται το HD 137010 b είναι πιο δροσερό και πιο αχνό από τον ήλιο μας, πράγμα που σημαίνει ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη είναι πιο παρόμοια με αυτή του Άρη και θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι κάτω από -70°C.

H Δρ. Chelsea Huang, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κούινσλαντ, ενημέρωσε πως ο πλανήτης περιστρέφεται κατά τρόπο ανάλογο με τη Γη, για περίπου 355 μέρες.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχει «περίπου 50% πιθανότητα να βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη» του άστρου γύρω από το οποίο περιστρέφεται.

«Αυτό που συναρπάζει σε αυτόν τον πλανήτη με μέγεθος Γης είναι πως το άστρο του είναι μόλις 150 έτη φωτός μακριά από το ηλιακό μας σύστημα» είπε η Huang, η οποία συνυπογράφει έρευνα για τη σημαντική ανακάλυψη. Η άλλη ανάλογη επιλογή, όπως είπε, είναι «τέσσερις φορές πιο μακριά».

Ο HD 137010 b εντοπίστηκε μετά από σύντομο πέρασμά του μπροστά από το άστρο του. Το σήμα που δόθηκε πρωτο-ανακαλύφθηκε από ομάδα ερασιτεχνών αστρονόμων, μεταξύ των οποίων και ο Δρ. Alexander Venner, που σήμερα ηγήθηκε της έρευνας.

«Συμμετείχα σε μία επιστημονική εργασία ονόματι "Κυνηγοί Πλανητών" όταν ήμουν στο γυμνάσιο. Είναι μεγάλο μέρος του γιατί έχω γίνει ερευνητής» εξήγησε ο ίδιος, σύμφωνα με τον Guardia.

Η πρώτη αντίδραση της ομάδας στην ανακάλυψη ήταν δυσπιστία, αλλά μετά από διπλή και τριπλή ανάλυση όλων των δεδομένων κατέληξαν πως πρόκειται για «χαρακτηριστικό παράδειγμα», όπως είπε η Huang, «πλανήτη».

Η σύγχρονη τεχνολογία δεν επιτρέπει να γίνει βαθύτερη μελέτη του HD 137010 b, αλλά η ερευνητές δήλωσαν βέβαιοι πως όταν υπάρξουν τα κατάλληλα εργαλεία η περίπτωση αυτή θα είναι από τις πρώτες που θα εξεταστούν.