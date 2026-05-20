25 χρόνια Athens Jazz με το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων στην ιστορία του φεστιβάλ

Γιορτάζοντας τα 25 του χρόνια, το Athens Jazz έρχεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, από τη Δευτέρα 25 έως την Κυριακή 31 Μαΐου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που πλαισιώνει ένα δυναμικό line up με 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε εορταστικό κλίμα και με έντονη δημιουργική ενέργεια, η Τεχνόπολη μετατρέπεται για μία ολόκληρη εβδομάδα σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για τη μουσική, την τέχνη και την εμπειρία, φιλοξενώντας δράσεις για κάθε ηλικία. Εκθέσεις, εγκαταστάσεις και performances, προβολή ταινίας, Meet Market, δράσεις για παιδιά και πάρτι συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό παράλληλο πρόγραμμα που δίνει στη φετινή διοργάνωση ξεχωριστό χαρακτήρα και δημιουργεί μια φεστιβαλική εμπειρία διαφορετική από κάθε προηγούμενη χρονιά.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων της 25ης διοργάνωσης έχει η φωτογραφική έκθεση «25 χρόνια Athens Jazz: Εικόνες μιας διαδρομής». Από τη σκηνή στα φωτογραφικά καρέ, η έκθεση σε επιμέλεια του Θοδωρή Μάρκου και του Βαγγέλη Πατσιαλού, αποτελεί μια αναδρομή στην ιστορία του φεστιβάλ, αποτυπώνοντας μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της μακροβιότερης μουσικής διοργάνωσης, μέσα από τον φακό 10 φωτογράφων που συνδέθηκαν διαχρονικά με τη διαδρομή του φεστιβάλ.

Παράλληλα, η έκθεση κόμικ «Musicoma», σε συνεργασία με το Comicdom CON Athens, παρουσιάζει κομμάτια από τη διαδρομή του ομώνυμου διαδραστικού κόμικ της Μαρίας-Όλιας Ντακογιάννη, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο διάλογο ανάμεσα στην εικόνα, την αφήγηση και τη μουσική. Την έκθεση πλαισιώνουν ξεναγήσεις από τη δημιουργό, ενώ οι έφηβοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και σε ένα ξεχωριστό εργαστήριο που συνδέει τις βασικές αρχές των κόμικς με την ιστορία της τζαζ, αφού πρώτα περιηγηθούν στον κόσμο του έργου μέσα από ειδική ξενάγηση.

Η φεστιβαλική δράση απογειώνεται μέσα από συναρπαστικές εμπειρίες που θα πραγματοποιηθούν από τον Μεγάλο Χορηγό της Τεχνόπολης, COSMOTE TELEKOM, στο ART/TECH AREA by COSMOTE TELEKOM. Συνεχίζοντας να εξερευνά τον κόσμο μέσα στον οποίο η τέχνη συναντά την τεχνολογία, η COSMOTE TELEKOM παρουσιάζει live sketching με doodles από την ομάδα Do Do and Do, μία μοναδική multi-performance δράση από τον Δημήτρη Βασιλάκη και ένα εντυπωσιακό διαδραστικό installation με ολογράμματα σε συνεργασία με το Athens Digital Arts Festival.

Δύο σταθεροί συνοδοιπόροι του Athens Jazz τα τελευταία χρόνια, o ραδιοφωνικός σταθμός Kosmos 93.6 και το Meet Market θα δώσουν επίσης το παρών στην επετειακή διοργάνωση. Το καθιερωμένο πια Kosmos Jazz Party, το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage, έρχεται με ένα μοναδικό μιξ από λάτιν και τζαζ, ενώ το βανάκι του σταθμού θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη δύο από τις πιο δυνατές μέρες του φεστιβάλ, τη Δευτέρα 25 και την Παρασκευή 29 Μαΐου, μεταδίδοντας ζωντανά το μουσικό πρόγραμμα του φεστιβάλ. Και φυσικά, το Meet Market #JazzEdition επιστρέφει με καλοκαιρινή διάθεση, με περισσότερους από 100 εκθέτες και ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, όπως dj sets και δραστηριότητες για παιδιά, μετατρέποντας την Τεχνόπολη σε έναν ανοιχτό χώρο δημιουργίας και συνάντησης.

Το πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων περιλαμβάνει ακόμη μια ξεχωριστή κινηματογραφική προβολή για τους σινεφίλ επισκέπτες του φεστιβάλ, διευρύνοντας τη φετινή εμπειρία του Athens Jazz και πέρα από τη μουσική σκηνή. Η ταινία «Σάουντρακ για ένα πραξικόπημα» του Γιόχαν Γκριμονπρές, που θα προβληθεί το Σάββατο 30 Μαΐου, συνδυάζει πολιτική ένταση, τζαζ μουσική και ιστορική ίντριγκα, με φόντο το Κονγκό του 1960, φωτίζοντας τη βαθιά σχέση της μουσικής με την πολιτική και την ιστορία.

Τέλος, το 25ο Athens Jazz αφιερώνει μία ξεχωριστή ημέρα, την Κυριακή 31 Μαίου, στους μικρούς φίλους του φεστιβάλ μέσα από το Jazz for Kids, ένα πρόγραμμα γεμάτο δράσεις όπου η μουσική γίνεται αφορμή για έκφραση, παιχνίδι και συμμετοχή. Κυνήγι θησαυρού, εικαστικό εργαστήριο, μουσικοκινητικές και θεατρικές δραστηριότητες, face painting, αλλά και ένα ξεχωριστό εργαστήριο κατασκευής ξύλινων μουσικών οργάνων συνθέτουν μια γιορτινή εμπειρία γεμάτη ρυθμό, φαντασία και δημιουργικότητα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα παράλληλων δράσεων του 25ου Athens Jazz:

Δευτέρα 25 – Κυριακή 31 Μαΐου

Έκθεση Φωτογραφίας: «25 χρόνια Athens Jazz: Εικόνες μιας διαδρομής»

Τεχνόπολη | Νέοι Φούρνοι

To Athens Jazz γιορτάζει τα 25 του χρόνια με μια αναδρομική έκθεση φωτογραφίας, αφιερωμένη στη διαδρομή ενός θεσμού που ανέδειξε τη μουσική ως χώρο επικοινωνίας, συνάντησης και κοινής εμπειρίας. Δέκα φωτογράφοι, σταθεροί θαμώνες και συνοδοιπόροι του φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια, παρουσιάζουν εικόνες γεννημένες μέσα από τη ζωντανή παρουσία της μουσικής, τις σιωπές ανάμεσα στις νότες, τις ματιές, τις κινήσεις και εκείνες τις στιγμές απόλυτης αφοσίωσης στον ήχο και τον αυτοσχεδιασμό. Η έκθεση αποτυπώνει τη σχέση μουσικών και κοινού, την ένταση της μουσικής δημιουργίας και τη βαθιά ανθρώπινη έκφραση που δημιουργεί η τζαζ. Μέσα από διαφορετικές οπτικές, αναδεικνύεται το πνεύμα ενός φεστιβάλ που εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα παραμένει τόπος συνάντησης ανθρώπων που μοιράζονται την ίδια αγάπη για τη μουσική και τη ζωντανή εμπειρία της ακρόασης.

Συμμετέχουν οι: Θωμάς Δασκαλάκης, Θράσος Ειρήνης, Χρήστος Κισατζεκιάν, Χρήστος Κοψαχείλης, Θοδωρής Μάρκου, Μιχάλης Μπόθος, Κώστας Μπρουμάς, Ιπποκράτης Ναυρίδης, Βαγγέλης Πατσιαλός, Στεφανία Τσουπάκη

Επιμέλεια: Θοδωρής Μάρκου, Βαγγέλης Πατσιαλός

Ώρες: 19:00 - 00:00

Έκθεση Κόμικ «Musicoma»

Τεχνόπολη | Νέο Υδαταέριο - Ισόγειο

Το Musicoma, το κόμικ της Μαρίας-Όλιας Ντακογιάννη που συνδυάζει την εμπειρία της ανάγνωσης με την ιστορία της τζαζ και την πρωτότυπη μουσική, έρχεται στην Τεχνόπολη, σε συνεργασία με το Comicdom CON Athens. Η έκθεση περιλαμβάνει κομμάτια από όλη τη διαδρομή του έργου, από τα πρωτόλεια μέχρι τη σύνθεση της μουσικής, από τα χρονολόγια και τις αναφορές, έως φωτογραφικό υλικό από τη μουσικοθεατρική του μεταφορά από τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες ξεναγήσεις από τη δημιουργό.

Ώρες έκθεσης: Δευτέρα – Κυριακή: 19:00-00:00

Ώρες ξενάγησης: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 20:00-21:00 & Κυριακή: 19:00-20:00

The Meet Market #JazzEdition

Τεχνόπολη | Μηχανουργείο, Προαύλιο Μηχανουργείου

Η πιο jazzy εκδοχή του Meet Market φιλοξενείται για ακόμη μία χρονιά στην Τεχνόπολη, με πάνω από 100 εκθέτες και μοναδικά vintage, χειροποίητα -και όχι μόνο- είδη, από τοπικά brands. Μα οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Με θετική ενέργεια και διάθεση, στο φετινό Meet Market #JazzEdition οι επισκέπτες θα βρουν DJ sets, street food και δραστηριότητες για παιδιά που θα γεμίζουν ακόμη περισσότερο τις μέρες της εορταστικής αυτής διοργάνωσης.

Ώρες: Δευτέρα – Παρασκευή: 19:00 – 00:00 & Σάββατο - Κυριακή: 12:00 – 00:00

ART/TECH AREA by COSMOTE TELEKOM

Jazz Doodle Universe

Τεχνόπολη | Κεντρική Αυλή

Τι συμβαίνει όταν η εκρηκτικότητα του αυθόρμητου σκίτσου συναντά τον ρυθμό της jazz και αλληλεπιδρά ζωντανά με το κοινό; H δημιουργική ομάδα Do Do and Do παρουσιάζει το Jazz Doodle Universe, μια ζωντανή εικονογραφική δράση όπου οι καλλιτέχνες δημιουργούν σε πραγματικό χρόνο ψηφιακά σκίτσα που προβάλλονται ζωντανά σε γιγαντοοθόνη, μετατρέποντας στιγμές, εκφράσεις και χαρακτήρες του κοινού σε ένα απρόβλεπτο, διαδραστικό jazz σύμπαν, όπου οι επισκέπτες γίνονται μέρος της ίδιας της εμπειρίας.

Ώρες: Δευτέρα - Κυριακή: 20:00 – 00:00

Τζαζ Αυτοσχεδιασμός και Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνόπολη | Δεξαμενές Καθαρισμού

Με τη βοήθεια της high-end τεχνολογίας, ο διεθνώς βραβευμένος σαξοφωνίστας και συνθέτης Δημήτρης Βασιλάκης, μαζί με την ομάδα του, παρουσιάζουν στο κοινό μία ξεχωριστή multi-performance έκθεση. Οι αυτοσχεδιασμοί στο σαξόφωνο εκπαιδεύουν την τεχνητή νοημοσύνη που αντιδρά και συνομιλεί μαζί του με μουσική, ποίηση και πρόζα, γεννώντας πολυεπίπεδα ηχοτοπία, ενώ προβολές, βίντεο, multi-performances με visuals, θέατρο, χορό αλλά και μια συζήτηση για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργική διαδικασία εμπλουτίζουν την εμπειρία.

Η δράση αυτή πραγματοποιείται σε συμπαραγωγή με την «Τζαζ Δημοκρατία ΑΜΚΕ».

Ώρες: Δευτέρα – Κυριακή: 19:00 - 00:00

Performance: Δευτέρα - Κυριακή: 21:30 & 22:30

Astral Music Projections

Τεχνόπολη | Δεξαμενές Καθαρισμού

Το Athens Digital Arts Festival επιμελείται παρουσιάζει στο Athens Jazz τη διαδραστική ολογραφική εγκατάσταση “Astral Music Projections”. Μέσα από τα χειριστήρια της εγκατάστασης, το κοινό επηρεάζει ζωντανά τη σύνθεση και ενεργοποιεί εκατομμύρια πιθανές παραλλαγές εικόνας και ήχου, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό σύμπαν μουσικής και ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Η εγκατάσταση, σε συνεργασία με την MDH Hologram και τους Strange Pill, προσκαλεί τους επισκέπτες σε μια συμμετοχική εξερεύνηση της μουσικής ως μιας συνεχώς εξελισσόμενης εμπειρίας.

Ώρες: Δευτέρα – Κυριακή: 19:00 – 00:00

Σάββατο 30.05

Ξενάγηση στην έκθεση «Musicoma» και εργαστήριο για εφήβους

Τεχνόπολη | Νέο Υδαταέριο - Ισόγειο

Στο πλαίσιο της έκθεσης κόμικ «Musicoma», έφηβοι ηλικίας 15 ετών και άνω έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μία ξενάγηση, από την ίδια τη δημιουργό, στην ιδιαίτερη αυτή έκθεση και έπειτα να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό εργαστήριο όπου θα διδαχθούν τις βασικές αρχές των κόμικς και λίγη από την ιστορία της τζαζ. Έτσι, με σύντροφο τη μουσική και τη δημιουργικότητα, θα πλάσουν τις δικές τους μοναδικές ιστορίες.

Ώρες: 17:00 - 19:00

Ηλικίες: 15+

Προβολή ταινίας «Σάουντρακ για ένα πραξικόπημα»

Τεχνόπολη | Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»

Σε ένα συνονθύλευμα τζαζ ατμόσφαιρας και πολιτικών παιχνιδιών, η ταινία του Γιόχαν Γκριμονπρές προβάλλεται στο 25o Athens Jazz, δίνοντας έναν διαφορετικό αέρα στις γιορτινές βραδιές μας, σε μια συναρπαστική προβολή σε συνεργασία με το Cinobo. Η ταινία που κέρδισε τους κριτικούς αφηγείται μία ιστορία γεμάτη ένταση, μουσική και σκευωρίες, στην καρδιά του Κονγκό του 1960. Πρόκειται για ένα κατηγορώ προς τα αποικιοκρατικά και εταιρικά συμφέροντα με φόντο τη συνομωσία ενάντια στον Πατρίς Λουμούμπα, ηγέτη κινημάτων ανεξαρτησίας της χώρας και πρώτο εκλεγμένο Πρωθυπουργό. Δεν πρόκειται απλά για μία ταινία, αλλά για ένα μάθημα ιστορίας.

Ώρες προβολής: 19:00 – 21:30

Kosmos Jazz Party

Gazarte Roof Stage

Κλείνοντας τα πέντε χρόνια της κοινής τους πορείας, το Athens Jazz και ο ραδιοφωνικός σταθμός Kosmos 93.6, μας δίνουν το πιο ξεσηκωτικό Kosmos Jazz Party μέχρι τώρα. Ετοιμαστείτε για μία βραδιά γεμάτη χορό και μουσική, σε ρυθμούς όχι απλά jazz, αλλά και latin! Η πρωταγωνίστρια αυτής της βραδιάς δεν είναι άλλη από την Rosanna Mailan, με το κουβανικό ταπεραμέντο της και την 11μελή Rosanna Mailan Orchestra, που έρχονται να φέρουν τα πάνω κάτω σε μία ηλεκτρισμένη μουσική βραδιά χωρίς προηγούμενο! Επιπλέον, οι παραγωγοί του Kosmos 93,6 αναλαμβάνουν τα decks για να κρατήσουν ψηλά την διάθεσή σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και αυθεντικό latin feeling.

*Συντονιστείτε στον Kosmos 93.6 τη Δευτέρα 25.05 για να ακούσετε σε ζωντανή μετάδοση το opening του Athens Jazz, αφιερωμένο στις ελληνικές συμμετοχές, και την Παρασκευή 29.05 για μία από τις πιο δυνατές βραδιές της διοργάνωσης.

Ώρα έναρξης: 21:00

Κυριακή 31.05

Jazz for Kids

Τεχνόπολη | Κεντρική Καμινάδα, Αυλή Skywalk, INNOVATHENS, Παιδική Χαρά, Νέο Υδαταέριο, Άνω Αυλή

Το 25ο Athens Jazz φέρνει μία μέρα αφιερωμένη στα παιδιά μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα που υπόσχεται να χαρίσει μία Κυριακή γεμάτη χρώμα, μουσική και διασκέδαση. Εικαστικά εργαστήρια, παράσταση, μουσικοκινητικό και θεατρικό εργαστήριο, face painting και κυνήγι θησαυρού, υπόσχονται μία ξεχωριστή εμπειρία με νότες και δημιουργία γιατί η jazz δεν γνωρίζει ηλικία.

Ώρες δράσεων: 11:00 – 14:00

Κυνηγώντας την Jazz | Κυνήγι θησαυρού ελεύθερης ροής

Τεχνόπολη | Σημείο διανομής του kit: Shop

Ένα ιδιαίτερο κυνήγι θησαυρού που συνδυάζει την ιστορία του εργοστασίου και τη γραμμή παραγωγής του φωταερίου με τα μυστικά της jazz έρχεται από την ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Γονείς και παιδιά μπορούν να περιηγηθούν και να ανακαλύψουν ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα βιομηχανικά μουσεία της Ευρώπης μέσα από μία συναρπαστική και άκρως διασκεδαστική περιπέτεια.

Ώρες: 11:00 – 14:00

Face Painting

Τεχνόπολη | Κεντρική Καμινάδα

Οι Μoutzoures έρχονται στο Athens Jazz για να γεμίσουν χαμογελαστά πρόσωπα με πολύχρωμα μουτζουρώματα με jazz επιρροή. Για μικρά και… μεγάλα παιδιά!

Ώρες: 11:00 - 13:00

Ηλικίες: 2+ ετών

Η μπάντα είναι… Jazz! | Εικαστικό εργαστήριο

Τεχνόπολη | INNOVATHENS - Ισόγειο

Πόσα σχήματα κρύβονται σ’ ένα σαξόφωνο; Πόσοι κύκλοι κάνουν ένα τύμπανο; Οι μικροί μας φίλοι κόβουν, συνδέουν, στολίζουν και δημιουργούν τα πιο jazz μουσικά όργανα με ανακυκλώσιμα υλικά, σε ένα διασκεδαστικό εικαστικό εργαστήριο από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου. Τα φοράνε και γίνονται όλοι και όλες μαζί η πιο ευφάνταστη μπάντα!

Ώρες: 11:00 – 11:40, 11:40 - 12:20, 12:20 -13:00

Ηλικίες: 5-8 ετών

Ξυλουργικές Νότες | Εικαστικό εργαστήριο

Τεχνόπολη | Παιδική Χαρά

Τα παιδιά καλούνται να γίνουν μικροί οργανοποιοί της jazz, φτιάχνοντας μουσικά όργανα, έγχορδα και κρουστά, συνδυάζοντας το ξύλο με διαφορά αλλά υλικά που έχουμε στα σπίτια μας! Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία ξυλουργικής, όπως πριόνι και γυαλόχαρτο.

Ώρες: 11:00 - 13:00

Ηλικίες: 5+ ετών

Χορεύουμε; | Μουσικοκινητικό και θεατρικό εργαστήριο

Τεχνόπολη | Αυλή Skywalk

Τα παιδιά παίζουν και πειραματίζονται με τον ρυθμό, δημιουργώντας μια αυτοσχεδιαστική μουσική δράση όπου ο ήχος και η κίνηση συνδυάζονται ελεύθερα. Με τη βοήθεια της μουσικής, κινούνται στον χώρο με «πόδια που χορεύουν», δοκιμάζοντας διαφορετικούς τρόπους περπατήματος και σωματικής έκφρασης, ενώ μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και αυτοσχεδιασμούς, κάθε παιδί μεταμορφώνεται σε ένα διαφορετικό «ζώο της jazz», εκφράζεται δημιουργικά και συμμετέχει σε ρυθμικούς διαλόγους. Ένα διασκεδαστικό πρόγραμμα από την ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου.

Ώρες: 12:00 – 13:00 & 13:00 – 14:00

Ηλικίες: 5-8 ετών

Το τοτέμ των ήχων | Θεατρική παράσταση

Τεχνόπολη | Άνω Αυλή (ανάμεσα στο INNOVATHENS και το Αεροφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ»)

Δύο πολυοργανίστες και μουσικοπαιδαγωγοί και ένα μαγικό τοτέμ (!) θα καθοδηγήσουν τα παιδιά στην αναζήτηση του πρώτου ήχου που εμφανίστηκε στον κόσμο με τη βοήθεια του ακορντεόν, της γκάιντας, του μπουζουκιού και διάφορων κρουστών και άλλων αυτοσχέδιων οργάνων. Μία διαδραστική παράσταση από την ομάδα 2 Λαλούν γεμάτη μουσική και ήχους που θα μαγέψουν μικρούς και μεγάλους.

Ώρες: 13:00 - 14:00

Ηλικίες: 2-6 ετών

Τα 25 κεράκια του Athens Jazz σβήνουν φέτος με τις πιο εντυπωσιακές παράλληλες δράσεις της ιστορίας του. Μέσα σε μία εβδομάδα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε μία σειρά από happenings που δεν στοχεύουν απλά στην ψυχαγωγία, αλλά και στη δημιουργία αναμνήσεων. Επτά μέρες μουσικής, επτά μέρες αστείρευτης ενέργειας και διασκέδασης!

*Για τη συμμετοχή στις δράσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

** Το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων ενδέχεται να τροποποιηθεί. Δείτε περισσότερα στο athensjazz.gr