Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο Έλληνας γιατρός που τον έχει αναλάβει στο Μαϊάμι - Τα νεότερα για την υγεία του

Ξεκινά για τον Σταύρο Φλώρο, ο απαιτητικός κύκλος χειρουργείων, στα οποία πρέπει να υποβληθεί, μετά το σοβαρό ατύχημα του στο Survivor, που ως αποτέλεσμα είχε τον ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ο επικεφαλής της ομάδας των γιατρών που θα αναλάβουν τον άτυχο νεαρό που τραυματίστηκε σοβαρά στο Survivor, ο οποίος βρίσκεται σε νοσοκομείο στο Μαϊάμι, είναι ελληνικής καταγωγής και ονομάζεται Νικόλας Ναμιάς.

Ο συγκεκριμένος γιατρός, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους γιατρούς στην ειδικότητα του, παρακολουθεί κάθε μέρα την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου, ενώ ηγείται της ομάδας των γιατρών που τον έχουν αναλάβει.

«Πηγαίνει καλύτερα σήμερα και μόλις έφυγα από το δωμάτιο του. Έχουμε την άδειά του να μιλήσουμε σε εσάς για την ιατρική του κατάσταση», είχε πει σε προηγούμενη δήλωσή του, ενώ σε άλλη είχε δηλώσει:

«Πηγαίνει όσο καλά θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ότι θα πήγαινε κάποιος σε αυτήν την κατάσταση. Μην το εκλάβετε αυτό ως κάτι καλό. Προφανώς πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση».

Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου ανέφερε στο Live News, ότι αναμένεται να υποβληθεί σε δύο νέες επεμβάσεις: «Μια στο δεξί πόδι και και μια στο αριστερό. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν και οι δύο σήμερα...Ευχόμαστε να πάει καλά και να περάσει και αυτό το βήμα».