Θα μπορούσε η οσμή στην Αττική να οφείλεται σε προπάνιο ή βουτάνιο; Ακόμη ένα σενάριο που μπαίνει στο τραπέζι

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η έντονη οσμή στην Αττική, τόσο για το γεγονός ότι παρατηρήθηκε σε μεγάλες εκτάσεις, κατά μήκος του παραλιακού μετώπου και στα νότια προάστια, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη η αιτία της δυσωδίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περιοχές που «χτυπήθηκαν» περισσότερο είναι η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα, το Παλαιό Φάληρο, το Μοσχάτο, ο Άλιμος, ο Πειραιάς, καθώς και από το Φάληρο έως το Σούνιο, στην παραλιακή.

Ο ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, διαβεβαίωσε την Τρίτη ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Ουσιαστικά, δηλαδή, έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου.

Ο Νίκος Μιχαλόπουλος, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας και πρώην Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μιλώντας στο Reader, διαβεβαίωσε με τη σειρά του ότι αν επρόκειτο για διαρροή φυσικού αερίου, θα αναμενόταν να καταγραφούν αυξημένες συγκεντρώσεις μεθανίου στις μετρήσεις. «Μπορούμε να πούμε με σημαντική βεβαιότητα ότι δεν ήταν φυσικό αέριο γιατί θα βλέπαμε κάτι σχετικά με το μεθάνιο στις μετρήσεις μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, «έφερε στο τραπέζι» το σενάριο του προπανίου - βουτανίου, τονίζοντας όμως ότι πρόκειται για ακόμη μια υπόθεση, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μετρήσεις.

«Οι πολίτες στα νότια είπαν ότι μύριζαν γκαζάκι. Αυτό είναι κλασική μυρωδιά προπανίου ή βουτανίου, αν ήταν όντως αυτή η μυρωδιά. Ωστόσο δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται.

Επίσης, η ανθρώπινη μύτη, πολλές φορές, δίνει κάτι που μπορεί να είναι ''υποκειμενικό''. Μπορεί να ήταν θειάφι, μπορεί να ήταν μερκαπτάνη που είναι σαν μυρωδιά κλούβιου αυγού», μας είπε ο καθηγητής και επανέλαβε ότι: «Οι περισσότεροι κάνουν λόγο για μυρωδιά που θυμίζει γκαζάκι, υγραέριο και υπάρχουν αποθήκες υγραερίου». Παράλληλα, ο επιστήμονας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την παρουσία παράνομων αποθηκών.

Τέλος, ο κύριος Μιχαλόπουλος, ανέφερε ότι οι νοτιοδυτικοί άνεμοι της ημέρας θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη μεταφορά της οσμής προς τις νότιες περιοχές της Αττικής.

Πώς οι νοτιάδες μετέφεραν την οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Action24, εξήγησε, πώς οι νοτιάδες «άπλωσαν» τη δυσωδία στην Αττική.

Συγκεκριμένα, οι αέριες μάζες, έστειλαν την οσμή, από τα παραθαλάσσια τμήματα του Σαρωνικού, στα ενδότερα τμήματα του λεκανοπεδίου. Μάλιστα, η οσμή, σε μικρότερο βαθμό, έγινε αισθητή μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

«Και λόγω των ευσταθών καιρικών συνθηκών που είχαμε εχθές στα νότια προάστια, εγκλωβίστηκε η οσμή και οι αέριες μάζες στην περιοχή των νοτίων προαστίων. Δεν αποκλείεται και το σενάριο, η οσμή να ξεκίνησε και από περιοχές κοντά στον Σαρωνικό αλλά και μέσα από τον Σαρωνικό», συμπλήρωσε ο κύριος Παπαϊωάννου.

Τι μύρισαν οι κάτοικοι στην Αττική το πρωί της Τρίτης

Το φαινόμενο, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι προσπάθησαν να καταλάβουν, τι μύριζε τόσο έντονα.

Κάτοικος νοτίων προαστίων περιέγραψε στο Orange Press Agency ότι η μυρωδιά έγινε πιο έντονη κατά τις 12 και πως κατά διαστήματα υποχωρεί και επανέρχεται και πως «μύριζε έντονα».

Μια γυναίκα που διαμένει στην πολυκατοικία του, είπε ότι «κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται», ενώ μια άλλη ένοικος εμφάνισε ζαλάδες. «Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε συμβεί, δεν ξέρω» προσέθεσε.

Αντίστοιχα, στην Καλλιθέα, κάτοικος περιέγραψε ότι τη στιγμή που «χτύπησε» η οσμή, βρισκόταν στην τράπεζα. Η διεύθυνση άνοιξε τα παράθυρα γιατί πολλοί εντός καταστήματος άρχισαν να δυσφορούν και να αισθάνονται αδιαθεσία.



