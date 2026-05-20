Αραβικά ΜΜΕ: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - Ίσως να ανακοινωθεί τις επόμενες 24 ώρες

Σύμφωνα με Αραβικά μέσα ενημέρωσης οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, λίγες ώρες αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν «μια τελευταία ευκαιρία».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya δεδομένου ότι διαμεσολαβητής είναι το Πακιστάν ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει ότι το τελικό σχέδιο συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί.
Σημειώνεται επίσης ότι ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στην Ισλαμαμπάντ μετά το Χατζ.
Ντόναλντ Τραμπ: «Θα υπογράψετε ή όχι;»
Ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε σήμερα το απόγευμα στην Ακαδημία Ακτοφυλακής των ΗΠΑ στο Κονέκτικατ και επανέλαβε πως «το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, σχεδόν τα πάντα».
«Το μόνο ερώτημα είναι αν θα πάμε να το ολοκληρώσουμε ή θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Ας δούμε τι θα συμβεί».
Όπως επισημαίνει η Al Hadath, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα (20/5): «Πραγματοποιήσαμε μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν με ελάχιστες απώλειες... Το Ιράν εξοντώθηκε... και οι δυνάμεις μας έκαναν μια φανταστική, απίστευτη δουλειά εκεί» και συνέχισε: «Το βιοτικό επίπεδο είναι απαίσιο στο Ιράν... και υπάρχει πολύς θυμός στο Ιράν λόγω του βιοτικού επιπέδου».
Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε: «Πρέπει να ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ, αλλά δεν βιάζομαι... Δεν βιάζομαι με το Ιράν».
Ισραήλ: Σε επιφυλακή ο στρατός για τυχόν εξελίξεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
Τη στιγμή που «μαγειρεύεται» μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Ισραήλ δήλωσε ότι είναι σε επιφυλακή για τυχόν εξελίξεις.
Αναλυτικότερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι είναι σε «κατάσταση υψίστης επιφυλακής» μετά από νέες ανταλλαγές απειλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
«Έχουμε πλήξει και αποδυναμώσει το Ιράν και ολόκληρο τον (φιλο-ιρανικό) άξονα συστηματικά, δυναμικά και μεθοδικά. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για όσο χρειαστεί, τόσο σε κοντινά όσο και σε μακρινά μέτωπα», τόνισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια συνάντησης του με διοικητές.
«Αυτή τη στιγμή, ο στρατός βρίσκεται σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής και είναι προετοιμασμένος για τυχόν εξελίξεις», πρόσθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε σήμερα αναφορόμενος στον Μπενιαμίν Νετνιάχου: «Θα κάνει ό,τι του ζητήσω» σχετικά με την επιχείρηση των δύο χωρών κατά του Ιράν.
