Αραβικά ΜΜΕ: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - Ίσως να ανακοινωθεί τις επόμενες 24 ώρες

Σύμφωνα με Αραβικά μέσα ενημέρωσης οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, λίγες ώρες αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν «μια τελευταία ευκαιρία».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya δεδομένου ότι διαμεσολαβητής είναι το Πακιστάν ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει ότι το τελικό σχέδιο συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί.

Σημειώνεται επίσης ότι ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στην Ισλαμαμπάντ μετά το Χατζ.

🔴 Serious efforts are underway to finalize a draft agreement between Iran and the US, Al Arabiya sources say



🔴 Pakistan’s army chief may visit Iran tomorrow to announce that the final draft agreement has been completed



🔴 The next round of negotiations will be held in… — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 20, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Θα υπογράψετε ή όχι;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε σήμερα το απόγευμα στην Ακαδημία Ακτοφυλακής των ΗΠΑ στο Κονέκτικατ και επανέλαβε πως «το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, σχεδόν τα πάντα».

«Το μόνο ερώτημα είναι αν θα πάμε να το ολοκληρώσουμε ή θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Ας δούμε τι θα συμβεί».

Όπως επισημαίνει η Al Hadath, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα (20/5): «Πραγματοποιήσαμε μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν με ελάχιστες απώλειες... Το Ιράν εξοντώθηκε... και οι δυνάμεις μας έκαναν μια φανταστική, απίστευτη δουλειά εκεί» και συνέχισε: «Το βιοτικό επίπεδο είναι απαίσιο στο Ιράν... και υπάρχει πολύς θυμός στο Ιράν λόγω του βιοτικού επιπέδου».

Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε: «Πρέπει να ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ, αλλά δεν βιάζομαι... Δεν βιάζομαι με το Ιράν».

Ισραήλ: Σε επιφυλακή ο στρατός για τυχόν εξελίξεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Τη στιγμή που «μαγειρεύεται» μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Ισραήλ δήλωσε ότι είναι σε επιφυλακή για τυχόν εξελίξεις.

Αναλυτικότερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι είναι σε «κατάσταση υψίστης επιφυλακής» μετά από νέες ανταλλαγές απειλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Έχουμε πλήξει και αποδυναμώσει το Ιράν και ολόκληρο τον (φιλο-ιρανικό) άξονα συστηματικά, δυναμικά και μεθοδικά. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για όσο χρειαστεί, τόσο σε κοντινά όσο και σε μακρινά μέτωπα», τόνισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια συνάντησης του με διοικητές.

«Αυτή τη στιγμή, ο στρατός βρίσκεται σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής και είναι προετοιμασμένος για τυχόν εξελίξεις», πρόσθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε σήμερα αναφορόμενος στον Μπενιαμίν Νετνιάχου: «Θα κάνει ό,τι του ζητήσω» σχετικά με την επιχείρηση των δύο χωρών κατά του Ιράν.

