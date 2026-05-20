«Αυτό είναι η Ελλάδα, ρε δεν ντρέπεστε λίγο;» Το ομοφοβικό σχόλιο Μπέου για Akyla και Καπουτζίδη

Ομοφοβικά σχόλια κατά του Akyla και του Γιώργου Καπουτζίδη, έκανε ο Αχιλλέας Μπέος, σε νέο βίντεο που δημοσίευσε, με αφορμή τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Αυτή τη φορά παραπονέθηκε ότι η Ελλάδα ασχολείται υπερβολικά με την Eurovision, ενώ παρουσιάζει ως πρότυπα τους δύο άνδρες: «Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα, με ένα παιδί να κουνάει τον κω@@ του. Αυτό είναι η Ελλάδα; Ρε ντρέπεστε λίγο; Τι νομίζετε ότι είναι οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά;», είπε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε, λέγοντας: «Κάνω μια έκκληση τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων ιδιωτικών καναλιών, αλλά πρωτίστως στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Θα βάλετε ένα φρένο; Αρκετά! Δεν συζητάμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, αλλά μέχρι εκεί. Ξεφύγατε. Κάθε μέρα μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κ..ο του. Ρε ντρέπεστε λίγο;».

Aναλυτικά η δήλωση του Αχιλλέα Μπέου: «Καταρχάς όσο αφορά το νεαρό παιδί τον Ακύλα, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Άλλα μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί εδώ και 30 ημέρες που ασχολείστε με ένα θέμα που έχει άγνωστο αντικείμενο. Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα, με ένα παιδί να κουνάει τον κω@@ του. Αυτό είναι η Ελλάδα; Ρε ντρέπεστε λίγο; Τι νομίζετε ότι είναι οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά; Ρε θα σοβαρευτείτε λιγάκι; Κάνω μια έκκληση τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων ιδιωτικών καναλιών, αλλά πρωτίστως στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Θα βάλετε ένα φρένο; Αρκετά! Δεν συζητάμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, αλλά μέχρι εκεί. Ξεφύγατε. Κάθε μέρα μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κ..ο του. Ρε ντρέπεστε λίγο; Η πλειοψηφία των Ελλήνων που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια, δεν μας αρέσουν αυτά και δεν είναι τα πιστεύω μας αυτά. Αν είναι αυτά τα πιστεύω σας, κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Φτάνει πια. Φτάνει πια!»