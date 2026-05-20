«Αυτό είναι η Ελλάδα, ρε δεν ντρέπεστε λίγο;» Το ομοφοβικό σχόλιο Μπέου για Akyla και Καπουτζίδη

Ομοφοβικά σχόλια κατά του Akyla και του Γιώργου Καπουτζίδη, έκανε ο Αχιλλέας Μπέος, σε νέο βίντεο που δημοσίευσε, με αφορμή τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.
Αυτή τη φορά παραπονέθηκε ότι η Ελλάδα ασχολείται υπερβολικά με την Eurovision, ενώ παρουσιάζει ως πρότυπα τους δύο άνδρες: «Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα, με ένα παιδί να κουνάει τον κω@@ του. Αυτό είναι η Ελλάδα; Ρε ντρέπεστε λίγο; Τι νομίζετε ότι είναι οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά;», είπε χαρακτηριστικά.
Συνέχισε, λέγοντας: «Κάνω μια έκκληση τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων ιδιωτικών καναλιών, αλλά πρωτίστως στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Θα βάλετε ένα φρένο; Αρκετά! Δεν συζητάμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, αλλά μέχρι εκεί. Ξεφύγατε. Κάθε μέρα μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κ..ο του. Ρε ντρέπεστε λίγο;».
