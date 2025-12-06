3+2 beauty δώρα που ανεβάζουν το level στο self-care

Όχι άλλο άρωμα-που-έχουμε-πάρει-τρεις-φορές, ούτε τα κλασικά last-minute δωράκια που απλώς «βγάζουν την υποχρέωση». Αυτά τα Χριστούγεννα ήρθε η ώρα να χαρίσεις κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Βρες δώρο που θα κάνει τον άλλον να πει «ουάου» πριν καν ανοίξει τελείως το περιτύλιγμα.

Το παιχνίδι φέτος είναι beauty gadgets και smart συσκευές περιποίησης για το απόλυτο self-care! Η προσωπική περιποίηση σώματος και μαλλιών είναι από αυτά που μπορούν να απογειώσουν την διάθεσή μας και να μας φτιάξουν τη μέρα. Κι επειδή όλοι αγαπάμε μια μικρή αναβάθμιση στη ρουτίνα της προσωπικής μας περιποίησης, οι ιδέες που σου δίνουμε παρακάτω είναι ακριβώς αυτές, που θα κάνουν τους αγαπημένους σου να χαμογελάσουν. Έχουν λάμψη, τεχνολογία, ευκολία και αυτό το κάτι που λέει «με σκέφτηκαν πραγματικά».

Dyson Multistyler HS08 Airwrap i.d. Straight+Wavy Ceramic Pink/Rose Gold

Πρόκειται για ένα δώρο που πραγματικά ανεβάζει το beauty game. Αν θες να έχεις good hair-days σε καθημερινή βάση, τότε το Airwrap είναι μονόδρομος. Με ισχύ 1300W και γρήγορο μοτέρ 110.000rpm αξιοποιεί την τεχνολογία Coanda δημιουργώντας πανεύκολα σφιχτές ή χαλαρές μπούκλες, κυματισμούς ή ίσιο αποτέλεσμα χωρίς φθορά από θερμότητα. Η λειτουργία i.d. Curl™ μαθαίνει το προφίλ των μαλλιών σου μέσω του app MyDyson και δημιουργεί αυτόματα τις ιδανικές μπούκλες, ενώ η συνδεσιμότητα Bluetooth σου επιτρέπει να εξατομικεύεις τη θερμοκρασία και τη ροή αέρα. Με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για στέγνωμα, styling και όγκο, plus έξυπνο έλεγχο θερμοκρασίας και ειδοποιήσεις συντήρησης, έχεις το styling υπό πλήρη έλεγχο, εύκολα και γρήγορα.

Philips Lumea Prestige Αποτριχωτική Μηχανή IPL BRI945/00

Για όσους θέλουν να κάνουν δώρο κάτι πραγματικά χρήσιμο, η Philips Lumea Prestige είναι η αποτριχωτική συσκευή που θα αλλάξει την beauty routine του παραλήπτη. Η τεχνολογία IPL μειώνει την τριχοφυΐα με ασφάλεια και διάρκεια, ενώ οι αισθητήρες φωτός προσαρμόζουν αυτόματα την ένταση για κάθε τύπο δέρματος. Τα διαφορετικά εξαρτήματα για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθητες περιοχές κάνουν την εφαρμογή πανεύκολη και άνετη. Είναι το δώρο που φωνάζει «σκέφτηκα την καθημερινότητά σου», και όχι μόνο την εμφάνιση.

Bellissima Ceramic & Argan Oil Σεσουάρ 7IME11913 2.300W

Για εκείνους που αγαπούν τα μαλλιά τους και θέλουν να δείχνουν πάντα περιποιημένοι, το Bellissima Ceramic & Argan Oil είναι δώρο που ξεχωρίζει. Ο ισχυρός του κινητήρας εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα, ενώ οι κεραμικές επιφάνειες και η ιοντική τεχνολογία συμβάλλουν στη φροντίδα για μαλλιά πιο λαμπερά, χωρίς στατικό ηλεκτρισμό. Με πληθώρα ρυθμίσεων για θερμοκρασία και ένταση αέρα, αλλά και εργονομικά στοιχεία, όπως μακρύ καλώδιο, cool shot για να σταθεροποιείς το αποτέλεσμα και στόμια για κάθε ανάγκη, προσφέρει την εμπειρία ενός επαγγελματικού εργαλείου στο σπίτι σου.

Braun Ξυριστική Μηχανή 52-B7200cc

Αν ψάχνεις δώρο για άνδρα που θέλει να δείχνει περιποιημένος χωρίς να χάνει ώρα κάθε πρωί, η Braun 52-B7200cc είναι η λύση. Χάρη στην τεχνολογία AutoSense προσαρμόζει την ισχύ ξυρίσματος με βάση τις ανάγκες της γενειάδας του, ενώ οι 3 εύκαμπτες λεπίδες προσαρμόζονται απευθείας στις καμπύλες του προσώπου, πετυχαίνοντας γρήγορο και άνετο ξύρισμα. Το 4in1 SmartCare Center καθαρίζει υγιεινά, προστατεύει τη διάρκεια ζωής της λεπίδας, βελτιστοποιεί την απόδοση και φορτίζει την ξυριστική σου μηχανή ενώ το ότι είναι 100% αδιάβροχη σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο ντους χωρίς άγχος. Ένα δώρο πρακτικό, στιλάτο και… καθημερινά χρήσιμο.

Braun Σετ Ανδρικής Περιποίησης AIO5540 Series 5

Και για τον άνδρα που θέλει να έχει τα πάντα σε ένα εργαλείο, το Braun AIO5540 Series 5 είναι το ultimate grooming kit. Αυτό το σετ συνδυάζει λειτουργίες για γενειάδα/μαλλιά/σώμα με αυτοακονιζόμενες λεπίδες για διάρκεια και ακριβή έλεγχο σε κάθε λεπτομέρεια. Διαθέτει 14 ρυθμίσεις μήκους κοπής ενώ η τεχνολογία προστασίας του δέρματος SkinGuard, έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μέγιστη ασφάλεια και να σε προστατεύει από κοψίματα και ερεθισμούς. Έρχεται με AquaGrip αντιολισθητική λαβή που είναι 100% αδιάβροχη για να τη χρησιμοποιείς με αφρό ή τζελ, ακόμη και στο ντους ή κάτω από τρεχούμενο νερό. Ένα δώρο που πραγματικά ανεβάζει την καθημερινή ρουτίνα στο επόμενο level.