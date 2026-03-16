Ξύλο μέρα-μεσημέρι: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και πιάστηκε στα χέρια με οδηγό ΙΧ

Σε ρινγκ μετατράπηκε μέρα-μεσημέρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνιστές έναν οδηγό του ΟΑΣΘ και έναν οδηγό ΙΧ. Το απίστευτο περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, οδήγησε στην άμεση καθαίρεση του υπαλλήλου του Οργανισμού.

Το χρονικό της συμπλοκής

Όλα ξεκίνησαν στη συμβολή των οδών Εγνατία και Συγγρού, όταν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο μέσα στη λεωφορειολωρίδα εμπόδιζε τη διέλευση του λεωφορείου της γραμμής 14. Ο οδηγός του ΙΧ όχι μόνο αγνόησε επιδεικτικά τις κόρνες, αλλά φέρεται να ζήτησε και τα ρέστα.

Σύμφωνα με το voria.gr, αυτό ήταν αρκετό για να ξεφύγει η κατάσταση. Ο οδηγός του ΟΑΣΘ τράβηξε χειρόφρενο, άφησε τους εμβρόντητους επιβάτες μέσα στο όχημα, κατέβηκε στον δρόμο και πιάστηκε στα χέρια με τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Στο βίντεο διακρίνονται να συμμετέχουν στη συμπλοκή άλλα δύο άτομα, μέχρι που επενέβησαν οι ίδιοι οι επιβάτες του λεωφορείου για να τους χωρίσουν, πριν κληθεί η αστυνομία.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο στα social media, η διοίκηση του ΟΑΣΘ αντέδρασε άμεσα. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, ξεκαθαρίζει πως η ανοχή στη βία είναι μηδενική και ο εμπλεκόμενος οδηγός τίθεται σε άμεση διαθεσιμότητα.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

«Σε άμεση διαθεσιμότητα, θέτει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εργαζόμενό του οδηγό. Σε σχετικό video που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός φαίνεται να έχει κατέβει από το λεωφορείο και να συμμετέχει σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.

Σύμφωνα με τις θεσμικές διαδικασίες ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης.

Ο ΟΑΣΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας. Κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανονισμούς λειτουργίας του Οργανισμού και τίθεται σε γνώση του θα εξετάζεται άμεσα και θα τιμωρείται βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.

Υπενθυμίζεται ότι εργαζόμενοι και πολίτες μπορούν να αναφέρουν σχετικά περιστατικά και μέσω της πλατφόρμας καταγγελιών https://report.oseth.com.gr».

