Κλέλια Ανδριολάτου: H εντυπωσιακή Old Hollywood εμφάνιση στο Όσκαρ πάρτι του Έλτον Τζον

Σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα ετήσια πάρτι βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής η Κλέλια Ανδριολάτου. Η πρωταγωνίστρια του Maestro βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο Λος Άντζελες και παρευρέθηκε στο Academy Awards Viewing Party του Elton John AIDS Foundation που διοργανώνεται με αφορμή τα Όσκαρ.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Έλτον Τζον και τον σύζυγό του, τον Καναδό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φέρνις μαζί με τους Νιλ Πάτρικ Χάρις και Ντέιβιντ Μπούρτκα και εκτός από μια γιορτή της 7ης τέχνης συγκεντρώνει κάθε χρόνο χρήματα για τη δράση της οργάνωσης στην καταπολέμηση του AIDS.

Ανάμεσα στους καλεσμένους της λαμπερής βραδιάς ήταν και η Κλέλια Ανδριολάτου που εντυπωσίασε κατά την άφιξή της στην εκδήλωση εκπέμποντας τη φινέτσα γυναικών του παλιού Χόλιγουντ. Η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο στράπλες μάξι φόρεμα αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της και διακριτικά κοσμήματα.

Σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς δεν σταμάτησε να μοιράζεται εικόνες με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Κλέλια Ανδριολάτου | Instagram/ klelia_andriolatou

Κλέλια Ανδριολάτου | Instagram/ klelia-andriolatou

Κλέλια Ανδριολάτου | Instagram/ klelia_andriolatou

Κλέλια Ανδριολάτου | Instagram/ klelia_andriolatou