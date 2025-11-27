34ο CEO Clubs Greece Forum: Αναζητώντας τον Φάρο μας σε Μια Εποχή Αβεβαιότητας

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο του Ωδείου Αθηνών, έναν χώρο που πρόσφερε την ιδανική, ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα για μια βαθιά, προσωπική ενδοσκόπηση, φέρνοντας κοντά πάνω από 300 CEOs-μέλη του Club και τις ηγετικές τους ομάδες.

Με τη διεξαγωγή του 34ου Φόρουμ, το CEO Clubs Greece επιβεβαίωσε τη σταθερή και μακροχρόνια επίδραση που έχουν τέτοιες θεσμικές συναντήσεις στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, λειτουργώντας ως ο καθρέφτης αλλά και ο καταλύτης της εξέλιξης της ηγεσίας στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, το «Chapter II» του φετινού τίτλου προστίθεται στην ιστορική παρακαταθήκη του CEO Clubs καθώς το 2018, όταν η Ελλάδα έβγαινε από μια δεκαετή οικονομική ύφεση, το πρώτο κεφάλαιο (Chapter I) του αντίστοιχου Φόρουμ είχε αναδείξει ως κινητήρια δύναμη το θάρρος και την ανθεκτικότητα των ηγετών. Σήμερα, εν μέσω πρωτοφανών τεχνολογικών εξελίξεων και διαρκούς αβεβαιότητας, το δεύτερο κεφάλαιο ανέδειξε ότι η ουσία της ηγεσίας βρίσκεται στην ανθρωπιά μας: στην αναμφισβήτητη «περιουσία» μας, το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και τον πυρήνα της ύπαρξής μας, που μετατρέπει την εμπειρία σε σοφία, συλλογικό συναίσθημα και ανάπτυξη.

Η ουσία του Φόρουμ βρισκόταν στη βαθιά, ανθρώπινη διάσταση των ιστοριών που μοιράστηκαν οι οκτώ διακεκριμένοι ομιλητές, οι οποίοι έδειξαν το απαραίτητο θάρρος να «απογυμνωθούν» από τα πέπλα του status και να μοιραστούν «απλόχερα» και με παρρησία την ουσία πίσω από τις ιστορίες που συνόδευαν τα αποφθέγματά τους.

Οι ηγέτες αυτοί που μοιράστηκαν τους προσωπικούς τους «φάρους» ήταν οι: Γιώργος Βαρβαρέλης, Ιδρυτής και CEO της AUGMENTA, Φίλιππος Βενετόπουλος, CEO της VARIETY CRUISES, Τέτα Δαδακαρίδη, CEO της DADAKARIDES SALT, Χρήστος Καχραμανόγλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και CEO της VIOPOL Polyurethane Systems, Νατάσα Κόβα-Kneiss, CEO της ELTRAK Group, Roxana Lucuta, Managing Director της LINDE Hellas, Δημήτρης Λυμπεράκης, CEO της EGNATIA Aviation και Ana Vukovic, Managing Director της AVTB.

Οι αφηγήσεις τους ήταν συγκλονιστικές, αποκαλύπτοντας στιγμές ευαλωτότητας, αβεβαιότητας, πόνου, φόβου αλλά και διαύγειας, αποφασιστικότητας, σθένους και οράματος. Όλες αυτές οι «μάχες» συνθέτουν και τις «ουλές» που φέρει κάθε ηγέτης.



Το κοινό μήνυμα ήταν σαφές: η πορεία προς τα εμπρός σε κάθε περίπτωση φωτίστηκε τελικά από τη σταθερή δέσμη ενός «αποφθέγματος», μιας φράσης που μετατράπηκε σε καθοδηγητική αρχή, πεποίθηση, ή ακόμα και προσωπικό μάντρα. Τα αποφθέγματα αυτά δεν ήταν απλώς λόγια, αλλά οδηγοί που υπενθύμιζαν στον κάθε ηγέτη τις αξίες που καθοδηγούν το ταξίδι του ανεξαρτήτως συνθηκών ή εποχής. Αυτό το ταξίδι, όπως αναδείχθηκε, δεν ήταν μόνο επαγγελματικό ή οικογενειακό, αλλά κυρίως ήταν ένα ταξίδι προς την αυτοανακάλυψη, τον προσωπικό μετασχηματισμό, την αυτοαποδοχή και την αυτοαναγνώριση.

Η επιτυχία του Φόρουμ επιβεβαιώνει τη δέσμευση του CEO Clubs Greece να αποτελεί τον ασφαλή και αξιόπιστο χώρο όπου οι Έλληνες ηγέτες μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και να αναπτύσσουν την ηγεσία του αύριο.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, η Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, συνόψισε το ισχυρό μήνυμα της βραδιάς:

«Κάθε ηγέτης αντιμετωπίζει το σκοτάδι, κάθε επιχείρηση πλοηγείται σε καταιγίδες. Αυτό που μάθαμε σήμερα είναι ότι το πιο κρίσιμο περιουσιακό μας στοιχείο δεν είναι ο ισολογισμός μας ή το μερίδιο αγοράς, αλλά η εσωτερική σοφία – το προσωπικό μας «απόφθεγμα» – που αποτελεί θεμέλιο των πιστεύω και των πράξεων μας. Τα λόγια που μοιραστήκαμε μέσω των ιστοριών των ομιλητών μας είναι το απόσταγμα εμπειρίας και πόνου που μετατράπηκε σε έμπνευση, στήριξη, και έκφραση του ποιοι είμαστε.

Το Φόρουμ μάς απέδειξε για άλλη μια φορά ότι μοιραζόμενοι αυτούς τους προσωπικούς φάρους, φωτίζουμε συλλογικά τον δρόμο.

Η πραγματική δουλειά ξεκινά τώρα: Με βάση την ανθρώπινη σοφία που μας ενσταλάζουν οι εμπειρίες μας, να επαναπροσδιορίσουμε τις αξίες που αποτελούν τον θεμέλιο λίθο, την πυξίδα και την άγκυρα μας στην πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον. Η ηγεσία που θα ορίσει το αύριο πρέπει να οικοδομηθεί πάνω σε αυτήν την ηθική βάση, διασφαλίζοντας ότι θα κινηθούμε όλοι μαζί, με αυτοπεποίθηση, διαύγεια και θάρρος, συν-δημιουργώντας το μέλλον που ονειρευόμαστε και που αξίζει να αφήσουμε στις επόμενες γενεές».

