Σοκ σε ολόκληρη τη χώρα έχει προκαλέσει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου τέσσερις εργαζόμενες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ενώ μία ακόμη αγνοείται, μετά από ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η έκρηξη, που ακούστηκε σε απόσταση έως και 10 χιλιομέτρων, σημειώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου, όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ από το ωστικό κύμα το εργοστάσιο κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο και κατέρρευσαν δάπεδο και οροφή.

Διαβάστε ακόμα: Τρίκαλα: Βίντεο την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Οι τέσσερις γυναίκες απανθρακώθηκαν, με τις σορούς τους να ανασύρονται κάτω από τα συντρίμμια της σκεπής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από θαύμα σώθηκαν πέντε ακόμη εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας, καθώς την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν εκτός του κτιρίου για διάλειμμα. Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπως και έξι ακόμη τραυματίες, ενώ τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης.

Η κοπή πίτας

Λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν συμμετάσχει στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας σε κλίμα χαράς. Λόγω της εκδήλωσης, η νυχτερινή βάρδια ήταν μειωμένη – από τα 30 άτομα εργάζονταν μόλις 12, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τον περιορισμό των θυμάτων.

Οι πέντε γυναίκες που βρίσκονταν στο τμήμα παραγωγής –η Βασιλική, η Αγάπη, η Βούλα, η Ελένη και η Αναστασία– είχαν επιλέξει τη νυχτερινή εργασία ώστε να αφιερώνουν τη μέρα στα παιδιά τους, σύμφωνα με συγγενείς τους.

Έρευνες για τα αίτια

Στο σημείο επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, ομάδες της 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, drone και βοηθητικά οχήματα, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες πλήρους κατάσβεσης και απομάκρυνσης συντριμμιών για τον εντοπισμό ανθρώπινων μελών.

Η ταυτοποίηση των θυμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της κατάστασης των σορών και θα πραγματοποιηθεί μέσω DNA από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής κάνει λόγο για διαρροή υγραερίου εντός των εγκαταστάσεων, η οποία ενδέχεται να προκάλεσε τη δημιουργία εκρηκτικού μείγματος στον χώρο των φούρνων. Οι εξωτερικές δεξαμενές υγραερίου βρέθηκαν άθικτες. Την έρευνα έχει αναλάβει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ θα ακολουθήσει και πραγματογνωμοσύνη.

Παράλληλα, ειδικό πραγματογνώμονα όρισε η εταιρεία για να κάνει τον έλεγχό του με το πρώτο φως της ημέρας.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στη Βιολάντα: «Ζω επειδή αρρώστησε ο γιος μου» - Εργαζόμενη γλίτωσε από «ζαριά» της τύχης

Η ταυτοποίηση

Στο νεκροτομείο της Λάρισας, οι συγγενείς κλήθηκαν να προχωρήσουν στην αναγνώριση των σορών των θυμάτων, οι οποίες έχουν παραληφθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτό, έχουν ήδη δοθεί δείγματα DNA στο Νοσοκομείο Τρικάλων, ώστε να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη αντιστοίχιση και να μπορέσουν οι οικογένειες να παραλάβουν τις σορούς και να προχωρήσουν στις κηδείες.

Στη συνέχεια, θα διενεργηθούν νεκροτομές, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν αργά το βράδυ ή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, οπότε και αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα. Το έργο των ιατροδικαστών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς οι σοροί είναι απανθρακωμένες.

Αντιδράσεις και κινητοποιήσεις

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία Βιολάντα εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για την τραγωδία, τονίζοντας ότι μοναδικό της μέλημα είναι η στήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

Παράλληλα, στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων να έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στον ιδιωτικό τομέα για την Τρίτη, ζητώντας πλήρη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.