Πότε και πού θα «χτυπήσουν» δύο νέα κύματα κακοκαιρίας: Τι θα γίνει στην Αττική - Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποίησε πως αυτή την εβδομάδα θα πλήξει περιοχές της ελληνικής επικράτειας κακοκαιρία σε...τρεις πράξεις, με απανωτά κύματα καταιγίδων.

Ο κ. Τσατραφύλλιας αναφέρεται με ανάρτηση σε «Τρία κύματα κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα», εξηγώντας πως αυτή τη στιγμή μετερχόμεθα του πρώτου, με τις σημερινές βροχές.

«Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αυτής της εβδομάδας με τα φαινόμενα να έχουν μετατοπιστεί στα ανατολικά και να επηρεάζουν μέχρι αύριο το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία τη Θράκη να νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη», αναφέρει.

Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: Πώς θα κυμανθούν οι τρεις φάσεις

«Τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο -Κυριακή.

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα σταρφούν σε βοριάδες. Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υγράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά.

Αττική: Χωρίς ιδιαίτερες βροχές (περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με "μαλακό" καιρό».