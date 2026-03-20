39.969 επαγγελματίες του F&B έγραψαν ιστορία στη μεγαλύτερη FOOD EXPO

Η έκθεση μετατράπηκε σε ένα ζωντανό κέντρο διεθνούς εμπορίου, καινοτομίας και γαστρονομικής έμπνευσης. Η φετινή εκρηκτική συμμετοχή δεν αποτυπώνει απλώς το μέγεθος της διοργάνωσης, αλλά και την εμπιστοσύνη που δείχνει ο κλάδος στη FOOD EXPO ως τον τόπο όπου χτίζονται συνεργασίες, ανοίγουν νέες αγορές και αναδεικνύονται οι τάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της βιομηχανίας.

Οι αριθμοί της FOOD EXPO 2026 δεν είναι απλώς εντυπωσιακοί· αποτυπώνουν τη δυναμική μιας έκθεσης που εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με 39.969 επισκέπτες από 80 χώρες, η έκθεση μετατράπηκε σε ένα διεθνές σταυροδρόμι γεύσης και επιχειρηματικότητας. Οι 3.797 διεθνείς αγοραστές, οι 1.300 εκθέτες και οι 1.000 Hosted Buyers επιβεβαίωσαν τον στρατηγικό της ρόλο στις παγκόσμιες εμπορικές συνεργασίες.

Οι 1.300 εκθέτες, ανάμεσά τους 200 διεθνείς συμμετοχές, παρουσίασαν έναν κόσμο γεμάτο καινοτομία, ποιότητα και έμπνευση, με περισσότερα από 50.000 τρόφιμα και ποτά να αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και τη δυναμική του κλάδου. Τα 2 stages και οι 70+ ομιλητές και chefs έδωσαν ζωή σε ιδέες, τάσεις και γαστρονομικές εμπειρίες που καθόρισαν τον παλμό της έκθεσης.



Πρωταγωνιστές τα παραδοσιακά προϊόντα

Με 1.300 εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η FOOD EXPO 2026 ανέδειξε ένα εντυπωσιακό φάσμα προϊόντων που κάλυπτε κάθε πτυχή του κλάδου F&B. Από premium ελληνικά προϊόντα με εξαγωγικό προσανατολισμό έως καινοτόμες plant-based, vegan, sugar-free και functional προτάσεις, αλλά και παραδοσιακά τρόφιμα υψηλής ποιότητας, η έκθεση αποτέλεσε ένα ζωντανό πανόραμα της σύγχρονης γαστρονομικής παραγωγής.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες τεχνολογίες, βιώσιμες συσκευασίες, low και no alcohol ποτά, καθώς και προϊόντα που αναδεικνύουν τη μεσογειακή διατροφή και την ελληνική γαστρονομική ταυτότητα — μια εμπειρία που συνδύαζε παράδοση, καινοτομία και διεθνή προοπτική.

Έκθεση με καθαρά B2B χαρακτήρα

Η διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον αμιγώς B2B χαρακτήρα της. Η έντονη κινητικότητα στα περίπτερα, οι στοχευμένες συναντήσεις και οι ουσιαστικές επαφές δημιούργησαν το ιδανικό περιβάλλον για νέες συνεργασίες, εμπορικές συμφωνίες και ανακάλυψη προϊόντων που κατάφεραν να κλέψουν τις εντυπώσεις. Πολλές από αυτές τις συναντήσεις έθεσαν τις βάσεις για μακροχρόνιες, στρατηγικές συνεργασίες.

Ένας θησαυρός γεύσεων και καινοτομίας

Χιλιάδες επαγγελματίες από mini market, delicatessen, super market, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, ταβέρνες, εστιατόρια και ξενοδοχεία περιηγήθηκαν στα περίπτερα των εκθετών. Εκεί, ανακάλυψαν έναν πραγματικό θησαυρό: εξαιρετικά ελαιόλαδα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, μαρμελάδες, μέλια, κρασιά, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, έτοιμα γεύματα, αποστάγματα, κατεψυγμένα ψάρια, αλλά και vegan, plant-based και organic επιλογές. Μια ατελείωτη παλέτα προϊόντων που αποτυπώνει τη δημιουργικότητα, την ποιότητα και τη δυναμική της ελληνικής και διεθνούς παραγωγής.

2.000+ Premium οίνοι & αποστάγματα πρωταγωνίστησαν στην OENOTELIA



Η OENOTELIA 2026, πλήρως ενσωματωμένη στην FOOD EXPO, αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις και τους επαγγελματίες του κρασιού και των αποσταγμάτων. Με περισσότερες από 2.000 ετικέτες να παρουσιάζονται, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον πλούτο των ελληνικών αμπελώνων, να δοκιμάσουν premium spirits και να εμπλουτίσουν τις λίστες των επιχειρήσεών τους με νέες, συναρπαστικές επιλογές που αναδεικνύουν την ποιότητα και την πολυμορφία της ελληνικής παραγωγής.

Η OENOTELIA και η FOOD EXPO 2026, μαζί, δημιούργησαν ένα περιβάλλον όπου η ελληνική γαστρονομία, η οινική παράδοση και η σύγχρονη καινοτομία συναντήθηκαν, αφήνοντας στους επισκέπτες την αίσθηση ότι συμμετείχαν σε μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας — αντάξια των κορυφαίων εκθέσεων του κόσμου.



Η διεθνής διάσταση της FOOD EXPO πιο ισχυρή από ποτέ

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο τη διεθνή της ακτινοβολία. Key buyers από κάθε γωνιά του πλανήτη ταξίδεψαν με προορισμό την έκθεση, αναζητώντας νέους συνεργάτες, αυθεντικά προϊόντα και αξιόπιστους παραγωγούς.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μίλησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τον πλούτο και την ποιότητα των προϊόντων που ανακάλυψαν. Πολλοί μάλιστα δεν δίστασαν να τοποθετήσουν την έκθεση στο ίδιο υψηλό επίπεδο με κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις του είδους, μια αναγνώριση που επιβεβαιώνει τη διαρκή άνοδο, την εξωστρέφεια και τη διεθνή δυναμική του κλάδου.

Η παρουσία τους ανέδειξε την παγκόσμια εμβέλεια της FOOD EXPO και τη σταθερή της θέση ανάμεσα στις κορυφαίες εκθέσεις του κλάδου. Οι αγοραστές αυτοί, εκπροσωπώντας τις χώρες τους και ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων, εντυπωσιάστηκαν από το εύρος και την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων: από εκλεκτά παραδοσιακά τρόφιμα μέχρι πιο niche, premium και καινοτόμες προτάσεις.

Η φετινή FOOD EXPO αποτέλεσε ένα σημείο συνάντησης πολιτισμών, γεύσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών, όπου οι διεθνείς αγοραστές βρήκαν συνεργάτες που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους και να μεταφέρουν την ελληνική ποιότητα σε αγορές σε όλο τον κόσμο.

2 Stages. 70+ Speakers & Chefs

Το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων ήταν για άλλη μία φορά πλούσιο και πολυδιάστατο. Το ειδικά διαμορφωμένο Mediterranean Food Stage: GReek Origins ανέδειξε τη γαστρονομική υπεροχή της χώρας μέσα από live cooking shows και παρουσιάσεις που συνδύασαν παράδοση και σύγχρονες τεχνικές. Στο Stage F&B Business Laboratory, κορυφαία στελέχη του F&B, ειδικοί του branding και εκπρόσωποι φορέων μοιράστηκαν γνώσεις, εμπειρίες και προβλέψεις για τις εξελίξεις της αγοράς, προσφέροντας πολύτιμα insights στους επαγγελματίες.

Στο πλαίσιο της FOOD EXPO πραγματοποιήθηκε, επίσης, μια ουσιαστική και πολυδιάστατη Ημερίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, η οποία ανέδειξε τις προκλήσεις και τις προοπτικές του εξαγωγικού κλάδου της αγροδιατροφής. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών φορέων και κορυφαίων στελεχών της αγοράς, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη στρατηγική ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών, στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, στη διαχείριση κινδύνων και στη σημασία της ποιότητας σε όλο το παραγωγικό και εξαγωγικό κύκλωμα.

Η FOOD EXPO 2026 ολοκληρώθηκε με εκρηκτική επιτυχία, αφήνοντας ένα ισχυρό εμπορικό και επιχειρηματικό αποτύπωμα. Η ενέργεια, η δημιουργικότητα και η εξωστρέφεια που χαρακτήρισαν τη φετινή διοργάνωση έθεσαν τον πήχη ακόμη ψηλότερα και επιβεβαίωσαν τον ρόλο της Ελλάδας ως διεθνή κόμβο ποιότητας και καινοτομίας στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού του F&B industry έχει ήδη οριστεί: 20–22 Μαρτίου 2027. Τότε, η FOOD EXPO 2027 θα ανοίξει ξανά τις πύλες της και η αγορά θα συναντήσει όχι απλώς τις νέες τάσεις — αλλά το ίδιο το μέλλον της.