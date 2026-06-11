Εξήγηση για την κίνηση της να απορρίψει το αίτημα του Athens Pride για ανάρτηση προωθητικών αφισών της διοργάνωσης, έδωσε η ΣΤΑΣΥ, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει χώρος λόγω διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο.

«Τα προηγούμενα χρόνια η ΣΤΑΣΥ είχε φιλοξενήσει καμπάνιες προβολής του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό. Φέτος, λόγω των υφιστάμενων εμπορικών, διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν κατέστη δυνατή η φιλοξενία της καμπάνιας. Η ΣΤΑ.ΣΥ. παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας», αναγράφεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργάνωσης Athens Pride, έπειτα από 10 χρόνια που η ΣΤΑΣΥ φιλοξενεί στους σταθμούς του Μετρό διαφημιστικές αφίσες της εκδήλωσης, φέτος η εταιρεία αρνήθηκε, απορρίπτοντας τη σχετική αίτηση χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση.

Σε ανάρτηση της διοργάνωσης στα social media, που προχώρησε στην ανωτέρω καταγγελία, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Ούτε βήμα πίσω στον δημόσιο χώρο! Μετά από 10 χρόνια παρουσίας της αφίσας μας στο μετρό της Αθήνας – που για μας ήταν μια κατάκτηση του δημοσίου χώρου – φέτος η ΣΤΑΣΥ ΑΕ απέρριψε αναιτιολόγητα την αίτηση μας!»

Και προσθέτει: «Το Athens Pride ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για την χρήση του διαφημιστικού χώρου και παρά το επίσημο αίτημά μας, καμία εξήγηση δεν δόθηκε από την εταιρεία για την ξαφνική απόφαση, η οποία μας κοινοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης».

«Σε μια περίοδο αυξανόμενης ρητορικής μίσους, μισαλλοδοξίας και βίας κατά της κοινότητάς μας, κινήσεις όπως αυτή, που περιορίζουν την ορατότητά μας στην πόλη, αποτελούν σαφή πολιτική θέση στην κατεύθυνση της αορατότητας μας. Σε αυτή τη συγκυρία κάθε άτομο, φορέας, οργανισμός και εταιρεία οφείλει να πάρει θέση. Και να κριθεί από αυτήν» καταλήγει η διοργάνωση του Athens Pride.