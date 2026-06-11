Οι προβλέψεις Καμμένου για τις εκλογές: «Πολύ πάνω από 10% η Καρυστιανού, πιθανώς εκτός Βουλής το ΠΑΣΟΚ»

Τις δικές του εκτιμήσεις για τον χρόνο των εκλογών αλλά και το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό κατά τις δύο Κυριακές - όπως πιστεύει ότι θα χρειαστούν - έκανε ο Πάνος Καμμένος.

Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε αναλυτικά στην Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τις πιθανότητες να συνεργαστεί ο ίδιος με κάποιον.

Σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του κ. Καμμένου, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και δεν θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, καθώς τότε θα επικρατήσει η «χαλαρή» ψήφος, όπως είπε.

«Στην πρώτη Κυριακή, ο κόσμος θα αντιδράσει σε αυτό που ζει, στον Μητσοτάκη. Θα πάει σε μία πιο χαλαρή ψήφο. Στη δεύτερη, όμως, πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση» σημείωσε, ειδικότερα.

Κατά τον ίδιο, είναι «τρελό» το ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης προαναγγέλλουν ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με κανέναν.

«Δεν μπορεί η χώρα να μείνει ακυβέρνητη» παρατήρησε.

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Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Όσον αφορά στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Καμμένος, ανέφερε πως η ίδια του είναι πολύ συμπαθής.

«Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο κάποια στιγμή. Θεωρώ ότι δεν είναι καλό να έχει κοντά της παλιούς πολιτικούς (...) για να εμφανίσει αυτό το ξεχωριστό» είπε.

Στην πρώτη Κυριακή, εκτιμά πως η «Ελπίδα» θα λάβει ποσοστό «πολύ μεγαλύτερο» του 10% και θα είναι σίγουρα τρίτο κόμμα, μπορεί και δεύτερο.

Τι είπε για Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

Σχετικά με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, έκρινε πως εκείνος θα προσπαθήσει να συσπειρώσει την Αριστερά, ειδικά στην δεύτερη Κυριακή.

«Στην πρώτη Κυριακή θα συσπειρώσει όποιους θέλουν μία κυβερνώσα Αριστερά» ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο έκρινε πως το ΠΑΣΟΚ θα καταποντιστεί στον δεύτερο γύρο και μπορεί να μην μπει καν στο Κοινοβούλιο.

«Θεωρώ ότι θα υπάρχουν μεγάλες αλλαγές από το βράδυ της πρώτης Κυριακής μέχρι τη δεύτερη».

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Τι λέει για συνεργασία με τη ΝΔ

Ερωτώμενος για το εάν θα μπορούσε ο ίδιος να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, απάντησε πως ναι, αλλά εξήγησε πως θα συνεργαζόταν με το κόμμα και όχι συγκεκριμένα άτομα.

«Θα μπορούσα να συνεργαστώ με τη ΝΔ αλλά όχι με τον Καιρίδη που βρίζει τον Τραμπ ή τον Χατζηδάκη που είναι φιλοευρωπαίος»

Τέλος και όσον αφορά στο ποιος μπορεί να είναι ο πιθανός διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε: «Θεωρώ ότι πιο πιθανός διάδοχος του Μητσοτάκη στη ΝΔ είναι ο Δένδιας. Για τον Άδωνι Γεωργιάδη θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο γιατί προέρχεται από άλλο χώρο. Ο Πιερρακάκης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, εξαιρετικός υπουργός στην Ψηφιακή Πολιτική, πέτυχε σε νεαρή ηλικία να είναι πρόεδρος του Eurogroup, δεν είναι λίγο, έχει ατλαντική κατεύθυνση».