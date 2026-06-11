Μυτιλήνη: Πυροσβεστικό αεροσκάφος «καρφώθηκε» με τη μύτη στο αεροδρόμιο

Σε δυσλειτουργία των φρένων οφείλεται ένα πρωτότυπο ατύχημα, που σημειώθηκε κατά την προσγείωση που έκανε αεροσκάφος Pezetel της 359 ΜΑΕΔΥ στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση τα φρένα δεν λειτούργησαν, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να «βουτήξει» με το ρύγχος του και να μείνει με την ουρά στον αέρα.
Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του ενώ το αεροσκάφος θα απομακρυνθεί από τον διάδρομο προσγείωσης.
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