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Μυτιλήνη: Πυροσβεστικό αεροσκάφος «καρφώθηκε» με τη μύτη στο αεροδρόμιο

Αυτό το αεροσκάφος Pezetel στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης δεν έκανε «endo», απλά είχε μία απρόσμενη βλάβη στα φρένα του.

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αεροσκάφος Petzetel
Αεροσκάφος Petzetel | Eurokinissi / Βασίλης Παπαδόπουλος
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Σε δυσλειτουργία των φρένων οφείλεται ένα πρωτότυπο ατύχημα, που σημειώθηκε κατά την προσγείωση που έκανε αεροσκάφος Pezetel της 359 ΜΑΕΔΥ στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση τα φρένα δεν λειτούργησαν, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να «βουτήξει» με το ρύγχος του και να μείνει με την ουρά στον αέρα.

Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του ενώ το αεροσκάφος θα απομακρυνθεί από τον διάδρομο προσγείωσης.

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