«Eάν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου» - Η Τούνη απαντά για το μέγεθος του μαγιό της

Απάντηση σε όσους πιστεύουν ότι τα μαγιό που φοράει δεν «αρμόζουν» σε μία γυναίκα που είναι μαμά, έδωσε η Ιωάννα Τούνη, τονίζοντας ότι το πρόβλημα είναι εκείνων που έχουν σχετικές απόψεις και όχι δικό της.
Η influencer και επιχειρηματίας απολαμβάνει τις διακοπές της στη Νάξο και επέλεξε να μοιραστεί με του followers βίντεο που ποζάρει με το μαγιό της. Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε να περπατάει προς τη θάλασσα με ένα μαύρο μπικίνι.
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