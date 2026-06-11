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«Eάν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου» - Η Τούνη απαντά για το μέγεθος του μαγιό της

Η Ιωάννα Τούνη έδωσε αιχμηρή απάντηση σε όσους πιστεύουν ότι τα μαγιό που φοράει δεν «αρμόζουν» σε μία γυναίκα που είναι μαμά.

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Ιωάννα Τούνη
Ιωάννα Τούνη | TikTok / j.touni
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Απάντηση σε όσους πιστεύουν ότι τα μαγιό που φοράει δεν «αρμόζουν» σε μία γυναίκα που είναι μαμά, έδωσε η Ιωάννα Τούνη, τονίζοντας ότι το πρόβλημα είναι εκείνων που έχουν σχετικές απόψεις και όχι δικό της.

Η influencer και επιχειρηματίας απολαμβάνει τις διακοπές της στη Νάξο και επέλεξε να μοιραστεί με του followers βίντεο που ποζάρει με το μαγιό της. Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε να περπατάει προς τη θάλασσα με ένα μαύρο μπικίνι. 

@j.touni Said who?🥲 Είμαι -σχεδόν- 33 χρονών, έχω ένα μωρό… και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα! Και εάν δεν είσαι οκ με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου🫶🏼🫶🏼🫶🏼 #naxos #naxosisland #φοργιου #μπεςφοργιου @Bubblegun ♬ som original - ꧁Liliane꧂


Η influencer ανέβασε το εν λόγω βίντεο την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο TikTok γράφοντας πάνω σε αυτό «αυτά τα μαγιό δεν είναι για μαμάδες» και μέσα από όσα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, εξήγησε πως δεν ενστερνίζεται τη συγκεκριμένη γνώμη:  «Ποιος το είπε αυτό; Είμαι σχεδόν 33 χρονών, έχω ένα μωρό και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα. Και εάν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου».

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