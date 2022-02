Τα Loyalty Awards 2022 επιστρέφουν!

Από το Marketing Week της BOUSSIAS διοργανώνονται, για πέμπτη χρονιά, τα Loyalty Awards,που στόχο έχουν να επιβραβεύσουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αφοσίωσης πελατών.

Ειδικά σε μία χρονιά όπως αυτή που διανύσαμε, η έννοια του αφοσιωμένου και ικανοποιημένου πελάτη αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, καθώς επενδύουν στο χτίσιμο δυνατών δεσμών με το κοινό τους, μέσα από πρωτοβουλίες επιβράβευσης και αλληλεπίδρασης με την μάρκα.

Τα βραβεία διαρθρώνονται σε 6 βασικές ενότητες, ενώ το ενφιαφέρον και φέτος θαστραφεί στη διεκδίκηση των κορυφαίων βραβείων της χρονιάς, που στην προηγούμενη διοργάνωση κατέκτησαν οι : Warply, ως Loyalty Agency of the Year, η Τράπεζα Πειραιώς και η Παπαστράτος που ισοψήφισαν και αναδείχτηκαν Loyalty Marketer of t he Year και η Visit Greece που πήρε τον τίτλο Loyalty Brand of the Year.

Τη διαδικασία αξιολόγησης θα αναλάβει ανεξάρτητη επιτροπή, μέλη της οποίας είναι εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί, εκπροσώποι φορέων και υψηλόβαθμα στελέχη του μάρκετινγκ, της διαφήμισης, της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης πελατών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τα βραβεία να ενημερωθούν για τις κατηγορίες, τους όρους συμμετοχές, και να υποβάλουν online την υποψηφιότητα τους μέχρι και την Παρασκευή 18 Φεβρουάριου 2022.