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Νίκαια: Πήγε να ληστέψει κατάστημα με ψεύτικο όπλο - Τον πήρε στο κυνήγι με σφουγγαρίστρα η υπάλληλος

Απόπειρα ληστείας σε κατάστημα έκανε άνδρας στη Νίκαια, κρατώντας ψεύτικό όπλο, με αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτός από την υπάλληλο που τον κυνήγησε με σφουγγαρίστρα.

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Βίντεο από την απόπειρα ληστείας στη Νίκαια
Βίντεο από την απόπειρα ληστείας στη Νίκαια | GLOMEX / ALPHA
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Ένα απρόσμενο περιστικό έλαβε χώρα σε ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια, όταν σύμφωνα με βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από κάμερα ασφαλείας, ένας ένοπλος ληστής εισέβαλε στο κατάστημα επιχειρώντας να κλέψει χρήματα από το ταμείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ALPHA, ο άνδρας μπήκε στο κατάστημα με όπλο στο χέρι και απείλησε την υπάλληλο που εργαζόταν στο κατάστημα, να του δώσει τα χρήματα από το ταμείο.

Αυτό που δεν περίμενε ο δράστης είναι πως η γυναίκα θα καταλάβαινε ότι το όπλο ήταν ψεύτικο, όταν εκείνος πάτησε την σκανδάλη για την φοβίσει. 

Η υπάλληλος, όταν κατάλαβε ότι το όπλο περιείχε καψούλια και όχι σφαίρες, άρχισε να καταδιώκει τον επίδοξο ληστή, με μια σφουγγαρίστρα. Τελικά ο δράστης άρπαξε από το ταμείο, όσα λεφτά πρόλαβε και έγινε «καπνός».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια είχε γίνει ξανά στόχος ληστών τον περασμένο Απρίλιο.

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