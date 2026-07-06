Το «final boss» των οδηγών ταξί: Πετά έξω τους πελάτες, φεύγει με ανοιχτό καπό για να κρύβει την πινακίδα

Ένας οδηγός ταξί που θα απαντούσε «ναι» αν τον ρωτούσες «πόσο ταρίφας είσαι;», άφησε άναυδους τους πελάτες που είχαν την ατυχία να μπουν στο όχημά του, πετώντας τους από την κούρσα και διαφεύγοντας σαν χέλι.

Όπως μεταδίδει το ΣΚΑΙ, ο συγκεκριμένος, φιλοφρονητικά αποκαλούμενος «επαγγελματίας», οδηγός είχε επιβιβάσει δύο νεαρούς στον σταθμό των υπεραστικών ΚΤΕΛ του Κηφισού, με προορισμό τον Πειραιά.

Κατά την έναρξη της κούρσας, με βάση το μέσο, ο ταξιτζής ενημέρωσε προκαταρκτικά τους νεαρούς για το κόστος της διαδρομής, ζητώντας 40 ευρώ, το οποίο και συμφωνήθηκε.

Η «διαφυγή» του οδηγού ταξί

Τα πράγματα όμως πήραν άσχημη τροπή, όταν ο οδηγός είδε πως υπήρχε σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό. Άλλαξε τότε γνώμη, λέγοντας στους νεαρούς «Θα σας πάρω 80 ευρώ γιατί αυτή τη στιγμή είμαι σε αυτή τη διαδρομή και κάνω και άλλες κούρσες».

Σωστά, τα δύο παιδιά επεσήμαναν πως ο επιτήδειος ταξιτζής δεν είχε καν ενεργοποιήσει το ταχύμετρό του, πράξη παράνομη, αρνούμενοι την επί τόπου αύξηση.

Ο οδηγός ταξί απάντησε τότε πως «εγώ κάνω κουμάντο εδώ», αλλά δεν υπολόγισε πως τη σήμερον ημέρα, είσαι πάντα μία ανάσα μακριά από τον δημόσιο εξευτελισμό στα social media.

Οι δύο νεαροί είχαν ήδη βγάλει τα κινητά τους και βιντεοσκοπούσαν τον διάλογο. Κατέγραψαν μάλιστα τη στιγμή που ο οδηγός τους ανάγκασε να βγουν από το οχημα στη μέση της διαδρομής, αφού αρνήθηκαν την παράνομη χρέωση.

Μάλιστα, στην προσπάθειά του να αποφύγει τη δίωξη, αφού κατέβασε παράνομα τα παιδιά από το όχημα, ο οδηγός φαίνεται να διαφεύγει έχοντας ανοιχτό το πορτμπαγκάζ του, για να μην φαίνεται στο βίντεο η πινακίδα κυκλοφορίας του.