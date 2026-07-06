Σε μια σεζόν μάλλον οριακή γι' αυτό που μάθαμε να αποκαλούμε «πρωινάδικα» στην ελληνική τηλεόραση, ο Γιώργος Λιάγκας προσπάθησε με κάθε τρόπο να τα λέει, να τα «χώνει» προς κάθε κατεύθυνση, μετατρέποντας την πρωινή εκπομπή του σε κάτι σαν λαϊκό δικαστήριο. Καθώς η τηλεθέαση των πρωινών εκπομπών είναι αρκετά χαμηλή πλέον και το μέλλον του «Πρωινού» είναι θολό, φαίνεται περίεργο, αλλά ατάκες σαν τις παρακάτω, είναι πιθανό να μην ξανακουστούν στην τηλεόραση.

«Αν πω πόσο καλή είναι η Τούνη, δεν ασχολείται κανένας. Αν πω πόσο μπήξε-δείξε είναι η Τούνη, ασχολούνται όλοι, ανεβαίνει ο αλγόριθμος, παίρνει κλικς αυτή, πάει πουλάει περισσότερο το όνομά της στα προϊόντα και βγάζει εκατομμύρια».

«Ακούστε να δείτε, ρε παιδιά, εγώ ζω στη ζωή μου δύο πραγματικότητες. Η μία πραγματικότητα είναι αυτή που λέω, και η άλλη πραγματικότητα είναι η διαστροφή της πραγματικότητας.

Πάμε στον αγαπημένο μου Fipster να του απαντήσω. Πάρε όλες τις δηλώσεις μου, Fipster αγαπημένε μου. Αυτό που είπα λοιπόν ως άνθρωπος της τηλεόρασης, είναι ότι επειδή μ' αρέσει αυτό που ζω φέτος, το ζω και εξαιτίας σας. Το ότι κάποιοι από εδώ θα χάσουν τη δουλειά τους, τη χάνουν και εξαιτίας σας»

Το Πρωινό: Γιώργος Λιάγκας: | ΑΝΤ1

Ο Γιώργος Λιάγκας 35 χρόνια πριν

Είναι τι 1991 και οι ηθοποιοί Κάκια Αναλυτή και Κώστας Ρηγόπουλος πρωταγωνιστούν στην παράσταση «Φθινοπωρινή Ιστορία» του Αλεξέι Αρμπούζοφ στο δικό τους θέατρο, το Θέατρο Αναλυτή.

Η παράσταση αυτή, θεωρείται σταθμός στην καριέρα τους.

Ήταν η μοναδική φορά σε όλη την κοινή τους πορεία που το ζευγάρι ανέβηκε στη σκηνή μόνο του, χωρίς άλλους ηθοποιούς στον θίασο. Λόγω της μεγάλης αποδοχής, το έργο ανέβηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά (θεατρική περίοδος 1991-1992), κάνοντας πρεμιέρα στις 28 Σεπτεμβρίου 1991.

Ναι, άλλα πώς συνδέεται ο Λιάγκας με αυτό το θεατρικό δρώμενο;

Ένας νεαρός δημοσιογράφος, καλείται να πάρει συνέντευξη από τους δύο θρυλικούς ηθοποιούς. Είναι φανερά αγχωμένος, κάνει σαρδάμ στην εισαγωγή, συλλαβίζοντας λάθος τα ονόματα των συντελεστών και ευτυχώς εκείνοι είναι επιεικείς μαζί του. Η συνέντευξη κυλάει αρμονικά, οι ερωτήσεις του είναι στοχευμένες και βάζει τον εαυτό του στην άκρη, για να λάμψουν οι καλεσμένοι του. Στο τέλος αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για πιλοτική εκπομπή του καναλιού Τελεσίτυ, με τίτλο «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος», σε σκηνοθεσία του θρυλικού - γνωστού από ταινίες, βιντεοταινίες και τηλεοπτικές σειρές - Κώστα Καραγιάννη. Αυτός ο ντροπαλός δημοσιογράφος, θα γίνει ο Γιώργος Λιάγκας, ο «βασιλιάς» της πρωινής ζώνης.