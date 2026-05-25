7η Διεθνής Μοναδική «Ζωντανή» Έκθεση ΛΑΤΟΜΕΙΟ 29-31 Μαΐου 2026, Λιτόχωρο Πιερίας

Η 7η Έκθεση ΛΑΤΟΜΕΙΟ επιστρέφει από τις 29 έως τις 31 Μαΐου 2026, στο φυσικό χώρο του Λατομείου της ΔΕΑΔΟ στο Λιτόχωρο Πιερίας, μετατρέποντας έναν πραγματικό χώρο εργασίας σε πεδίο δράσης, τεχνολογίας και εμπειρίας.

Δεν πρόκειται για μια ακόμη έκθεση.

Είναι η μοναδική διοργάνωση στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη όπου όλα λειτουργούν… στην πράξη.

Εδώ, τα μηχανήματα δεν στέκονται ακίνητα.

Δουλεύουν. Σκάβουν. Δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες.

Και ο επισκέπτης δεν παρακολουθεί απλώς — συμμετέχει.

Εκεί που η εμπειρία γίνεται πράξη

Στην Έκθεση ΛΑΤΟΜΕΙΟ, οι επισκέπτες δεν βλέπουν - ζουν:

Test Drives που ανεβάζουν την αδρεναλίνη

Μπείτε στη θέση του χειριστή και δοκιμάστε μηχανήματα και φορτηγά σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Traction in Action & Ζωντανές Επιδείξεις

Η τεχνολογία αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια σας, σε ένα συνεχές show δύναμης, ακρίβειας και καινοτομίας.

Ολόκληρη η αγορά σε ένα σημείο

Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς και κατασκευαστές από τον χώρο των χωματουργικών, εργοταξιακών, δομικών, λατομικών, ανακύκλωσης, σκυροδέματος , εξοπλισμού και φορτηγών, συναντιούνται σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Νέες προσθήκες που ξεχωρίζουν

Δασικά Μηχανήματα & Εργαλεία με ζωντανές παρουσιάσεις.

Μια δυναμική ενότητα που παρουσιάζεται με live demonstrations και αναδεικνύουν τις δυνατότητες μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.



Η γνώση στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχει η Επιστημονική Ημερίδα της Παρασκευής 29 Μαΐου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από τον κλάδο, που θα παρουσιάσουν τις σύγχρονες εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές του τομέα.

Μια ημέρα αφιερωμένη στην ουσία, τη γνώση και την ανταλλαγή εμπειρίας, που αναβαθμίζει τον ρόλο της έκθεσης πέρα από την πρακτική επίδειξη.

Η 7η Έκθεση ΛΑΤΟΜΕΙΟ δεν περιγράφεται. Βιώνεται.

Αν θέλετε να δείτε το μέλλον του κλάδου, πρέπει να το ζήσετε από κοντά.

Μην το ακούτε από άλλους. Ελάτε στη δράση.