Ο μπλαουγκράνα Τσίπρας, η επιστροφή Καμμένου που δεν ζήτησε κανείς και η ανέτοιμη Μαρία

Μεγάλη κινητοποίηση κάνει το επιτελείο του Τσίπρα ενόψει της εναρκτήριας εκδήλωσης του νέου κόμματος την Τρίτη (26/05) στο Θησείο. Ο ίδιος αποκάλυψε χθες και τα χρώματα του νέου σχηματισμού, κόκκινο και μπλε.

Είναι γνωστό ότι ο Τσίπρας εκτός από φανατικός υποστηρικτής του Παναθηναϊκού είναι και φανατικός υποστηρικτής της ισπανικής Μπαρτσελόνα, ενώ μάλιστα έκανε την ανακοίνωση των νέων χρωμάτων κρατώντας μία μπάλα της ομάδας στα χέρια του.

Φέτος η Μπαρτσελόνα πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία, χωρίς όμως να κάνει σπουδαία ευρωπαΐκή πορεία. Για να δούμε τι ψάρια θα πιάσει και ο πρώην πρωθυπουργός.

Τεμπονέρας ο πρώτος

Ο Διονύσης Τεμπονέρας ανακοίνωσε την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ κι ετοιμάζεται να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα αύριο Τρίτη. Η περίπτωση του ήταν εύκολη καθώς ο ίδιος δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής, ούτε κατείχε κάποια θέση στα κομματικά όργανα.

Τι γίνεται με όλους τους άλλους που περιμένουν νεύμα από τον αρχηγό; Δύσκολη εξίσωση λέω εγώ, καθώς εάν οι εκλογές γίνουν του χρόνου, η οικονομική χασούρα μιας παραίτησης είναι μεγάλη.

Επανεμφάνιση Καμμένου

Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, μπορεί να σιγοτραγουδάει ο Αλέξης Τσίπρας καθώς με τη δική του επανεμφάνιση δόθηκε βήμα στον πρώην συγκυβερνήτη του Πάνο Καμμένο, ο οποίος πάντως βλέπει δεύτερη σίγουρη στις εκλογές τη Μαρία Καρυστιανού.

Όσο για τους ΑΝΕΛ, υποστήριξε ότι μπορεί να ξαναεμφανιστούν στο πολιτικό προσκήνιο στις δεύτερες εκλογές, σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Το δικό μου ερώτημα είναι, «του το ζήτησε κανείς;»

Η οργάνωση της Μαρίας

Οργανωτικά ξεκινάει να ρολάρει το κόμμα της Καρυστιανού, με τον Θανάση Αυγερινό να παίζει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του νέου επικοινωνιακού επιτελείου και στην προσπάθεια προβολής ενός πιο συνεκτικού πολιτικού μηνύματος.

Η Καρυστιανού θα εμφανιστεί στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της, αν και αυτό είναι μια τυπικότητα και μικρή σημασία έχει. Θα ξεκινήσει να πηγαίνει γειτονιά γειτονιά και να μιλάει με πολίτες, ενώ ετοιμάζονται και τα κεντρικά γραφεία του κόμματος σε μία γειτονιά του κέντρου, κοντά και σε σταθμό μετρό.

Πάντως, οι επικοινωνιακές παραφωνίες είναι δεδομένες, γι’ αυτό κι εσωτερικά έχει σταλεί ένα μήνυμα να μαζευτεί και να μη δίνει πολλές συνεντεύξεις η πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη. Επίσης εκκρεμεί μία απόφαση για το αν θα δίνει συνεντεύξεις η ίδια η Καρυστιανού, η οποία επικοινωνιακά εμφανώς δεν είναι ακόμα έτοιμη.

Ο Σαμαράς δεν βιάζεται

Αποφασισμένος να προχωρήσει στην ίδρυση του δικού του κόμματος είναι και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος όμως σε αντίθεση με τον Τσίπρα και την Καρυστιανού δεν βιάζεται.

Ο Μεσσήνιος πολιτικός είναι έμπειρος, έχει ένα οργανωμένο δίκτυο φίλων και στελεχών ανά την Ελλάδα, εκτιμά ότι οι εκλογές θα γίνουν πράγματι την άνοιξη του 2027 και δεν θέλει να βιαστεί να μπει στην κονίστρα προκειμένου να μη φθαρεί από την καθημερινή αντιπαράθεση.

Γνωρίζει ότι τώρα οι παρεμβάσεις του έχουν μεγαλύτερη πολλαπλασιαστική αξία, όσο εκκρεμεί η συζήτηση για το αν θα κάνει κόμμα, συνεπώς δεν βλέπω τον λόγο να βιαστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει προετοιμασίες και επί της στρατηγικής, της πολιτικής και της ψηφιακής.

Η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Μπορεί αύριο το βασικό πολιτικό γεγονός να είναι η εναρκτήρια εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα, όμως περίπου την ίδια ώρα θα υπάρχει και μία ακόμα παρέμβαση με πολιτικό ενδιαφέρον, αυτή του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη στο Μέγαρο Μουσικής.

Με δεδομένο ότι η ατζέντα αφορά τα εθνικά και διεθνή θέματα, αναμένονται καρφιά για την κυβέρνηση, καθώς ο Καραμανλής είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Σαμαρά και πλήρως αποστασιοποιημένος από τις κεντρικές επιλογές του Μητσοτάκη και της Ν.Δ.