Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών - Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο από την είδηση θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών.

Το πρωί της Δευτέρας (25/5), o Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή σκορπίζοντας τη θλίψη στην οικογένειά του και τη γενέτειρά του, τη Δράμα.

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός που φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρό πρόβλημα υγείας.