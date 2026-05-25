Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών - Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο από την είδηση θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών.
Το πρωί της Δευτέρας (25/5), o Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή σκορπίζοντας τη θλίψη στην οικογένειά του και τη γενέτειρά του, τη Δράμα.
Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός που φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
