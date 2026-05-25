Γωγώ Μαστροκώστα: Τι ζήτησε η κόρη της Βικτώρια Δέλλα από τους δημοσιογράφους

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο και τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσα από ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Νωρίτερα σήμερα (25/5) το πρωί όταν η 18χρονη κοπέλα βγήκε από τον Ευαγγελισμό, πήγε στο σημείο που περίμεναν δημοσιογράφοι και η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», αποκάλυψε τι τους είπε.

Σύμφωνα με την πρωινή εκπομπή του Mega, η Βικτώρια Δέλλα ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μη συσχετίζουν τον καρκίνο στο στήθος από τον οποίο νόσησε η Γωγώ Μαστροκώστα όταν ήταν έγκυος, με την τελευταία της μάχη, αφού, όπως εξήγησε, δε θέλει να απογοητευτούν οι γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν παιδιά.

«Πρέπει να σας πω ότι τη συναντήσαμε την κόρη της πριν από λίγο. Η οικογένειά της ζητά διακριτικότητα, όσο διακριτική ήταν και η ίδια η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια που πάλευε με πολύ δύσκολη ασθένεια.

Πρέπει να σας πω ότι είχε νοσήσει και πριν από αρκετά χρόνια, όσο ήταν έγκυος στο παιδί της. Είχε ανακαλύψει τότε, όπως η ίδια είχε πει έναν καρκίνο στο στήθος.

Το αντιμετώπισε με ψυχραιμία αφού γέννησε την κόρη της και κατάφερε να βγει νικήτρια από αυτή τη μάχη, αλλά φαίνεται πως τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο τα τελευταία χρόνια.

Ο άντρας της ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της, ήδη από το 2024 που φαίνεται ότι είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση η Γωγώ Μαστροκώστα. Είχε παραιτηθεί και από τον ΟΦΗ όπου ήταν προπονητής για να είναι στο πλευρό της. Ήταν πολύ δεμένη οικογένεια», δήλωσε η ρεπόρτερ του Κοινωνία, Ώρα Mega, Βιργινία Πισιμίρη.

«Η κόρη της μάς ζήτησε να μη συσχετίσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις . Δεν θέλει οι γυναίκες να απογοητευτούν και να συσχετίσουν την τωρινή κατάσταση με την πρώτη μάχη που είχε δώσει», τόνισε στη συνέχεια η ίδια.