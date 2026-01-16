ΑΒ Βασιλόπουλος: νέα brand καμπάνια «Όλα & κάτι παραπάνω»

Τη νέα της brand καμπάνια «Όλα & κάτι παραπάνω» παρουσιάζει η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών που συνδυάζει ποιότητα, ποικιλία και φροντίδα. Στον πυρήνα του κεντρικού μηνύματος βρίσκεται κάτι που μας ενώνει όλους: η αγάπη για το καλό φαγητό. Μια αγάπη που δεν περιορίζεται στη γεύση, αλλά μεταφράζεται σε στιγμές, αναμνήσεις και συναισθήματα – σε μικρές καθημερινές αφορμές που μας φέρνουν πιο κοντά, ακόμη κι εκεί που δεν το περιμένουμε.

Η ανανεωμένη υπογραφή της ΑΒ Βασιλόπουλος αποτυπώνει την υπόσχεσή της να δίνει όλα όσα χρειάζεται ο καταναλωτής για το τραπέζι και την καθημερινότητά του, αλλά και κάτι παραπάνω: ποιότητα, ξεχωριστή ποικιλία, μεγάλες προσφορές, αποκλειστικά προϊόντα, μοναδικά προνόμια με την AB Plus και λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και κάνουν τη διαφορά στην πράξη. Αυτή η φιλοσοφία εκφράζεται καθημερινά μέσα από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, τμημάτων και υπηρεσιών, που απαντά στις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών, με συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Στα καταστήματα ΑΒ, η γκάμα προϊόντων είναι μοναδική, χάρη στις αποκλειστικές συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές, καθώς και στις υψηλής ποιότητας σειρές ιδιωτικής ετικέτας, όπως η Nature’s Promise και Η ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη. Η αγάπη για το καλό φαγητό αποτυπώνεται και στα τμήματα της ΑΒ – από τα Tυριά, με πλούσια ποικιλία για κάθε τραπέζι, μέχρι τη Λαϊκή μας με φρέσκα φρούτα, λαχανικά ημέρας και έτοιμες, πλυμένες και κομμένες σαλάτες – που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία καλύπτει έως και την πιο απαιτητική περίσταση. Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές θα βρουν το Κρεοπωλείο με επιλεγμένα και ολόφρεσκα κρέατα από ελληνικές φάρμες και εισαγωγής, καθώς και το Κελάρι με εκλεκτές ετικέτες κρασιών από αγαπημένους αμπελώνες και μικρά οινοποιεία.

Με δίκτυο άνω των 600 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και με ισχυρή παρουσία και online, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να αναβαθμίζει την αγοραστική εμπειρία, ενισχύοντας την ποικιλία, την ευκολία και την ουσιαστική φροντίδα προς τον καταναλωτή.

Η ΑΒ επικοινωνεί ένα μήνυμα με σαφές περιεχόμενο: ότι το “καλό φαγητό” είναι κομμάτι της ζωής μας και ότι είναι εδώ για να το υποστηρίξει, με συνέπεια και με προτάσεις που κάνουν τη διαφορά – όλα & κάτι παραπάνω.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό σποτ της νέας επικοινωνίας.