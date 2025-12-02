Αβεβαιότητα για τα Χριστούγεννα λόγω τραυματισμού του Αϊ-Βασίλη σε μπασκετικό ατύχημα

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες έως τώρα πληροφορίες, στο εργαστήριο του Ροβανιέμι επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, με τάρανδους και ξωτικά να αγωνιούν για την ομαλή έκβαση των φετινών γιορτών και να σκέφτονται ακόμη και να το σκάσουν!

Εξετάζεται το ενδεχόμενο προσωρινής αντικατάστασης του Άγιου, αν οι εξετάσεις δείξουν ότι χρειάζεται ακινησία.

Στο πλαίσιο του μπασκετικού παρασκηνίου, φέρονται να εξελίσσονται σημαντικές κινήσεις, καθώς φήμες αναφέρουν ότι παίκτες των ομάδων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού εξετάζουν το ενδεχόμενο άμεσης μετάβασης στον Βόρειο Πόλο. Ανεπίσημες πηγές αναφέρουν ότι ο Ντίνος Μήτογλου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Σάσα Βεζένκοφ, προτρέποντάς τον να συμμετάσχει στην προσπάθεια συνδρομής προς τον Αϊ-Βασίλη, ενώ άλλες διαρροές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων αθλητών.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, τέσσερις παίκτες έχουν επιλεγεί για να συγκροτήσουν μια άτυπη «G4 Task Force», με στόχο τη διασφάλιση της διεξαγωγής των φετινών Χριστουγέννων, μετά τον απρόσμενο τραυματισμό του Αϊ-Βασίλη. Οι λεπτομέρειες της αποστολής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ τα σενάρια κυμαίνονται από ειδικές εργασίες στο εργαστήριο των ξωτικών μέχρι πιθανές προπονήσεις με τάρανδους.

Το μόνο βέβαιο προς το παρόν είναι ότι η φετινή εορταστική περίοδος θα επηρεαστεί σημαντικά από τις εξελίξεις στο Βόρειο Πόλο, με τον παράγοντα μπασκετική συνδρομή να αποκτά κεντρικό ρόλο.