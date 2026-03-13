Μια αναμενόμενη διαγραφή

Για πολλούς έπεσε σαν «κεραυνός εν αιθρία» το νέο της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτικής Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μετά από απόφαση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Για άλλους όμως, που γνωρίζουν λίγο περισσότερο τα «πως και τα γιατί» της Χαριλάου Τρικούπη, η εξέλιξη αυτή ήταν και η αναμενόμενη.

Η σχετική ατάκα «και πολύ άργησε η διαγραφή του Οδυσσέα» μαρτυρά με τον καλύτερο τρόπο το χρονικό μιας... προαναγγελθείσας αποπομπής. Αλλωστε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, πριν καν τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, το γυαλί ανάμεσα στον εκ των Αντιπροέδρων της Βουλής και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν είχε απλά ραγίσει, αλλά είχε σπάσει για τα καλά.

Οι σχέσεις τους υπήρξαν από τυπικές έως ανύπαρκτες και ήταν θέμα χρόνου να οδηγηθούμε στην διαγραφή.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος σε κάθε του τοποθέτηση στέκονταν με κριτική διάθεση απέναντι στην ηγεσία του Κινήματος, ενώ για πολλούς ήταν... ξένο σώμα στην Χαριλάου Τρικούπη. Για άλλους φυσικά όχι, ενώ μόνο θετικά σχόλια απέσπασε η πρόθεσή του να μην κρατήσει την έδρα.

Το «γιατί τώρα;» είναι ερώτημα που υπάρχει στα χείλη κυρίως των μελών και των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, σε μια χρονική περίοδο που το κόμμα θέλει να κάνει ολικό restart στον δρόμο προς τις εκλογές.

Η απάντηση είναι απλή. Το προσεχές Συνέδριο σε μερικές εβδομάδες, μοιάζει με το turn point για το ΠΑΣΟΚ, για μια ευκαιρία να δείξει ότι βγαίνει αναβαπτισμένο, για να δείξει ότι μπορεί να λογίζεται ως κυβερνητική πρόταση.

Παραδοσιακά τα συνέδρια του Κινήματος φημίζονται για τις εντάσεις τους και κάτι ανάλογο αναμένεται και πάλι. Τάσεις, σύνεδροι, «εσωκομματική αντιπολίτευση» και πάει λέγοντας. Κάτι ανάλογο αναμένεται και τώρα.

Οι εντάσεις δεν πρόκειται να λείψουν, οι φωνές αμφισβήτησης προς την ηγεσία επίσης θα ακουστούν δυνατά και δεν αποκλείεται να υπάρξει κόντρα σε κορυφαίο επίπεδο.

Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, δηλαδή ενός πρωτοκλασάτου στελέχους του ΠΑΣΟΚ, είναι και ένα μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς κάθε κατεύθυνση, πως θα πρέπει να υπάρξει στον δρόμο προς τις εκλογές μια κοινή πορεία όλων, χωρίς γκρίζες ζώνες.

Το αν θα... περάσει το μήνυμα θα φανεί, αν και ήδη κορυφαία στελέχη με δηλώσεις τους έδειξαν την αντίθεση τους, αλλά και την δυσαρέσκειά τους προς την κίνηση του προέδρου.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το ΠΑΣΟΚ δεν πάει στο συνέδριο «Ενωμένο, Δυνατό». Μένει να δούμε πως θα βγει από αυτό...

