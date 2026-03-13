Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο 25χρονος που είχε ταυτοποιηθεί - Τα πρώτα του λόγια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 25χρονος νεαρός που ήταν ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές και προέβη στις π΄ρωτες αποκαλύψεις.

«Χτύπησα για να γλιτώσω», φέρεται να είπε, υπονοώντας πως η μαχαιριά στον 20χρονο έγινε στο πλάισιο αυτοάμυνας, με τις αρχές να ερευνούν ήδη εάν οι δύο πλευρές είχαν δώσει οπαδικό «ραντεβού» για ξεκαθάρισμα.

Πώς και κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η επίθεση στο θύμα; Ήταν καρτέρι στο θύμα ή η παρέα του 20χρονου επιτέθηκε σε 25χρονο οπαδό του Άρη που μένει στην περιοχή και απλά εκείνος ήταν πιο γρήγορος ή πιο οπλισμένος; Αυτά τα ερωτήματα ελπίζεται να απαντήσει η κατάθεση του παραδοθέντα.

Τι λέει η γιαγιά του 20χρονου για τη δολοφονία

Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά λέει η ΕΛΑΣ, ενώ από νωρίς το πρωί έγιναν έρευνες σε τουλάχιστον δυο σπίτια καθώς αναζητείται ο 25χρονος οπαδός του Άρη στο πλαίσιο της διερεύνησης του σεναρίου της οπαδικής βίας.

Το Reader επικοινώνησε με την γιαγιά του 20χρονου σπουδαστή. Με δάκρια στα μάτια η γυναίκα μίλησε για ένα σπάνιο ευγενικό παιδί με χρυσή καρδιά.

«Ερχόταν και με έβλεπε συχνά το πουλάκι μου, η ψυχή μου. Ήταν ένα χρυσό παιδί. Ούτε ξέρω πώς έγινε και τι έγινε. Καήκαμε με το κακό που μας βρήκε. Ένα χρυσό παιδί, όλη η γειτονιά μας έχει να λέει τι παιδί ήταν», λέει η γιαγιά του.



Το θύμα αν και συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία των «αυτόκλητων τιμωρών» ο ίδιος είχε αρνηθεί την κατηγορία. Για την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία που να συνδέουν το έγκλημα με τις δράσεις αυτές.

Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν πήγε τυχαία η παρέα του θύματος στην περιοχή και πως αν μιλήσουν όσοι γνωρίζουν θα διαλευκανθεί γρηγορότερα το μυστήριο του εγκλήματος. Για αυτό τον λόγο η οικογένεια του 20χρονου μέσω του δικηγόρου της κάνει έκκληση όσοι γνωρίζουν να μιλήσουν στις Αρχές.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, έχουν προσαχθεί μέχρι αυτή την ώρα 14 άτομ