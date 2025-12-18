Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ο αποσταγματοποιός Κώστας Τσιλιλής και η ομάδα του παρουσιάζουν την επετειακή έκδοση Αγιονέρι – The Last Barrel Series 2025.

Το άνοιγμα του τελευταίου βαρελιού της χρονιάς —μια στιγμή που ξεκίνησε ως προσωπικό τελετουργικό— έχει πλέον καθιερωθεί ως σταθερό σημείο αναφοράς για τους φίλους του χρυσαφένιου τσίπουρου. Φέτος, η διαδικασία αυτή καταγράφηκε στο σύνολό της από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φωτογράφο Κοσμά Κουμιανό και το τελευταίο βαρέλι για το 2025 ανοίγει και απαθανατίζεται από τον φακό του.

Ο Κοσμάς Κουμιανός ταξίδεψε στη Θεσσαλική γη, παρακολούθησε από κοντά την παραγωγή και φωτογράφισε όλα τα στάδια της δημιουργίας του Αγιονερίου: τους αμπελώνες, τον τρύγο, τη διαλογή της πρώτης ύλης, την απόσταξη, την ωρίμανση στα βαρέλια και την εμφιάλωση.

Στο συλλεκτικό λεύκωμα που συνοδεύει τη φετινή σειρά, ο φωτογράφος αποτυπώνει την αυθεντικότητα, την καθημερινότητα και τη συνέχεια μιας τέχνης που εξελίσσεται με σεβασμό — μέσα από καθαρές, ανθρώπινες και ειλικρινείς εικόνες.

«Το Αγιονέρι δεν είναι απλώς ένα απόσταγμα. Είναι η αφήγηση μιας ιστορίας — όχι με λόγια, αλλά με γεύση, άρωμα και μνήμη. Από τα εδάφη των Μετεώρων και τους αμπελώνες της θεσσαλικής πεδιάδας ξεκινά, κάθε χρόνο, ένα ταξίδι σιωπηλό. Ένα απόσταγμα που γεννιέται χωρίς βιασύνη.

Η ιδέα του The Last Barrel γεννήθηκε μέσα από μια οικεία χειρονομία: να ανοίγουμε το τελευταίο βαρέλι της χρονιάς και να το μοιραζόμαστε με καλούς φίλους. Μια στιγμή απλή, αλλά γεμάτη νόημα. Μια στιγμή μοιράσματος, γιορτής και απολογισμού. Από εκεί γεννήθηκε η επιθυμία να κρατηθεί αυτό το τελετουργικό ζωντανό.

Ο Κοσμάς Κουμιανός κατάφερε να αποτυπώσει όχι απλώς εικόνες, αλλά αισθήσεις: φως, σκιά, αναμονή, χειρονομίες, υφή. Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες, εύχομαι να νιώσετε όσα νιώθουμε κι εμείς κάθε φορά που το Αγιονέρι ολοκληρώνει τον κύκλο του: την πληρότητα του τέλους, τη συγκίνηση του καινούργιου και την ευθύνη που φέρει κάθε σταγόνα όταν αποστάζεται με αλήθεια» περιγράφει χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του λευκώματος, ο Κώστας Τσιλιλής.

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι 636 φιάλες της σειράς φέρουν χειρόγραφη αρίθμηση και την υπογραφή του αποσταγματοποιού. Κάθε συλλεκτική κασετίνα περιλαμβάνει αυτό το μοναδικό φωτογραφικό λεύκωμα.

