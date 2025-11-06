AHEPA Awards 2025 – Μια βραδιά τιμής, αριστείας και αξιών

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τον υψηλό θεσμικό και εθνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια γιορτή του Ελληνισμού, της αριστείας και των αξιών που εδώ και έναν αιώνα πρεσβεύει η AHEPA – η μεγαλύτερη οργάνωση του Ελληνισμού της Διασποράς, με διαρκή προσφορά στην παιδεία, τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη και την προώθηση των εθνικών θεμάτων.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, τιμήθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης, της κοινωνικής προσφοράς, του πολιτισμού και του αθλητισμού, οι οποίες με το έργο τους αναδεικνύουν τις αρχές της φιλοπατρίας, της αριστείας και της κοινωνικής ευθύνης, τιμώντας το όραμα της AHEPA για μια Ελλάδα δημιουργίας και προόδου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εξέχουσες θεσμικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων:

👔 Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης

✝️ Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Δωρόθεος Κιούσης, εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

🎖️ Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης

🏛️ Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας της Περιφέρειας Αττικής, κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής

🏛️ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Μανόλης Βελεγράκης, εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων

🇨🇾 Ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Ύπατου Προέδρου της AHEPA, κ. Chris Kaitson, καθώς και μελών του Ύπατου Συμβουλίου της AHEPA από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι μετέφεραν μηνύματα ενότητας και ενίσχυσης του έργου της Οργάνωσης.

Από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, παρευρέθησαν εξέχουσες προσωπικότητες, όπως:

💼 Άγγελος Φιλιππίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Financial Innovation Holding A.E.

💧 Γιώργος Στεργίου, Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

💼 Βασίλειος Τσιατσιάμης, CEO της VAT CoM

📢 Σταμάτης Σελλάς, External Communications & PR Senior Specialist, MOTOR OIL

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος μελών της AHEPA Hellas και των Daughters of Penelope από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας τη διαχρονική ενότητα του Ελληνισμού και τον παγκόσμιο χαρακτήρα του Οργανισμού.

🏆 Οι Τιμώμενοι των AHEPA Awards 2025

Τα AHEPA Awards 2025 τίμησαν πέντε ξεχωριστές προσωπικότητες, των οποίων το έργο και η πορεία αποτελούν πηγή έμπνευσης για την ελληνική κοινωνία και τον απανταχού Ελληνισμό:

• Αναστασία Γεντίκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ

• Αδριανός Γολέμης, Ιατρός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA)

• Αντωνία Φογκτ, Ερευνήτρια και Επιχειρηματίας στον χώρο της ιατρικής (Forbes 30 Under 30)

• Αλεξάνδρα Τουρούτογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας στο Χάρβαρντ, γνωστή για την έρευνά της στους “Superagers”

• Μαρία Γαζούλη, Καθηγήτρια Βιολογίας – Νανοϊατρικής στο ΕΚΠΑ

🙏 Ευχαριστίες προς τους Χορηγούς

Η AHEPA Hellas εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες της προς όλους τους Χορηγούς και Υποστηρικτές των AHEPA Awards 2025 για τη γενναιόδωρη συνεισφορά και την παρουσία τους στην εκδήλωση:

🏗 Εγνατία Οδός Α.Ε. – Εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Γεώργιο Κωνσταντόπουλο

💻 PYLI NET – Εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο & CEO κ. Ιωάννη Πατινιώτη

🏛 Samaras & Partners Group – Εκπροσωπήθηκε από την κα Θεώνη Κουλαξίδη

🖥 Enter Consulting & IT Services – Εκπροσωπήθηκε από τον Managing Director κ. Ιωάννη Βαρβαρέσο

🎯 One Team – Εκπροσωπήθηκε από τον Managing Director κ. Κωνσταντίνο Νοδάρα

🏨 St. George Lycabettus Hotel – Εκπροσωπήθηκε από τον κ. Βαγγέλη Καραγιαννάκη

🏗 AKTOR

Η στήριξή τους αποτελεί απαράμιλλη ένδειξη εμπιστοσύνης στις αξίες της Αριστείας, της Προσφοράς, του Ελληνισμού, της Παιδείας και της Φιλανθρωπίας που ενσαρκώνει η AHEPA.

