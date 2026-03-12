Ελένη Ζαρούλια: Πόσα χρόνια θα μείνει στη φυλακή η σύζυγος του χρυσαυγίτη Μιχαλολιάκου

Η παράδοση της Ελένης Ζαρούλια στις Αρχές πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, προκειμένου να αρχίσει να εκτίει την ποινή που της επιβλήθηκε από το δικαστήριο για την εμπλοκή της στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ελένη Ζαρούλια έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων τα τρία υποχρεούνται από τον νόμο να εκτίσει.

Αν επιλέξει να εργαστεί στη φυλακή ή αν παρουσιάσει πρόβλημα υγείας, τα χρόνια της ποινής της αναμένονται να μειωθούν περαιτέρω, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ωστόσο υπολογίζεται πως το διάστημα που θα περάσει στη φυλακή θα είναι 1,5 με 3 χρόνια.

Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα μετατροπής της ποινής σε χρηματική, πρόταση που τελικά υιοθέτησε και το δικαστήριο, αποφασίζοντας ότι η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, θα πρέπει να εκτίσει κανονικά την ποινή της.

Μέχρι σήμερα δεν είχε κρατηθεί σε κανένα στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, καθώς μετά την πρωτόδικη απόφαση της είχε δοθεί αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Η απόφαση της εισαγγελέως στέλνει το μήνυμα πως όλοι οι καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής θα πρέπει να πληρώσουν για τα εγκλήματά τους.