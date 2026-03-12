«75 άτομα με 45 κατοικίδια δεν μπορούμε να γυρίσουμε»: Ελληνίδα στο Ντουμπάι καταγγέλλει στο Reader

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται 75 Έλληνες, οι οποίοι είναι έτοιμοι, με όλα τα έγγραφα που χρειάζονται, να ταξιδέψουν πίσω στην Ελλάδα, μαζί με τα κατοικίδιά τους. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όμως είναι, ότι καμία αεροπορική εταιρεία δεν επιτρέπει, να επιβιβαστούν μαζί με αυτούς τα κατοικίδιά τους.

Η Δανάη Κουκουλομάτη, που ζει στο Ντουμπάι και θέλει να γυρίσει μαζί με ένα ακόμη άτομο και τις δύο γάτες της στην Ελλάδα, εξηγεί στο Reader την κατάσταση που βιώνει η ίδια, αλλά και άλλοι Έλληνες εκεί.

Τρεις μέρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι άρχισε να ψάχνει τρόπο να γυρίσει στην Ελλάδα. «Ξεκινήσαμε ενεργά να ψάχνουμε τρόπο να γυρίσουμε τη Δευτέρα (02/03) το βράδυ, καθώς είδαμε ότι υπάρχει μια συνέχεια των γεγονότων. Ακούσαμε για πολύ κόσμο, που έφευγε σε γειτονικές χώρες και για εταιρείες που κανόνισαν τον επαναπατρισμό των υπαλλήλων τους».

Όπως τονίζει, «έχουν μειωθεί δραματικά οι πτήσεις. Μόνο δύο αεροπορικές εκτελούν πτήσεις, οι οποίες δεν δέχονται τα κατοικίδια στην καμπίνα. Δεδομένου των συνθηκών και επειδή ο κόσμος ταξίδευε με πολλές βαλίτσες, σταμάτησαν να δέχονται ζώα και στον χώρο των αποσκευών (σ.σ. cargo). Οι αποσκευές λοιπόν, ήταν πάρα πολλές και γι' αυτό χρειαζόταν τον χώρο των crate, με τα οποία ταξιδεύουν τα κατοικίδια, ώστε να χωρέσουνε οι αποσκευές. Υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση από τις αεροπορικές εταιρείες ότι δεν θα δεχτούνε κατοικίδια».

Αναφέρει επίσης στο Reader, ότι οι πτήσεις για Ελλάδα, από δύο αεροπορικές εταιρείες ήταν ελάχιστες, κατά τις πρώτες μέρες του πολέμου, και κατάλαβε ότι είναι μια δύσκολη επιλογή να φύγει από εκεί.

Στη συνέχεια η ίδια βρήκε μια άλλη αεροπορική εταιρεία, που δεχόταν ζώα στην καμπίνα, αλλά τελικά η πτήση ακυρώθηκε. Σε μια προσπάθεια να επιβιβαστούν στις πτήσεις επαναπατρισμού με άλλη αεροπορική, που είχε προγραμματίσει η ελληνική κυβέρνηση, δε μπόρεσαν, καθώς δεν επιτράπηκε λόγω των δύο κατοικίδίων της.

Τι ισχύει για τα ζώα στο αεροπλάνο

Ο κανονισμός για τα κατοικίδια που επιτρέπεται να ταξιδέψουν στην καμπίνα αφορά ζώα, που είναι μέχρι οχτώ κιλά.

Επίσης πολλές αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν μέχρι 3 κατοικίδια στην καμπίνα του αεροπλάνου, ωστόσο αυτό δεν ισχύει για όλες. Η αεροπορική εταιρεία, η οποία εκτέλεσε πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από τα Η.Α.Ε δεν επέτρεπε κατοικίδια στην καμπίνα.

Η ομάδα με τους 75 Έλληνες και τα 45 κατοικίδια

Η Δανάη Κουκουλομάτη εξηγεί ότι «η κατάσταση με τις πτήσεις είναι ακόμα ρευστή και δεν γνωρίζουμε πότε θα επανέλθουν».



Έτσι πήρε την απόφαση να φτιάξει μια ομάδα με όλους τους Έλληνες εκεί. «Από το Σάββατο (07/03) το βράδυ που λάβαμε το ακυρωτικό της πτήσης που είχαμε κανονίσει, έφτιαξα μια ομάδα στο WhatsApp, ώστε να μαζευτούμε όλοι οι Έλληνες που έχουμε κατοικίδια και θέλουμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Δεδομένου των συνθηκών, γιατί δεν νιώθουμε ασφάλεια, αρχίσαμε να μαζευόμαστε, είμαστε μια μεγάλη κοινότητα.



Την Κυριακή ξεκινήσαμε να κάνουμε γνωστή την κατάσταση που βιώνουμε και να εξηγούμε, ότι είμαστε αρκετοί άνθρωποι που δεν έχουμε τρόπο να γυρίσουμε, είμαστε εγκλωβισμένοι και δεν έχουμε επιλογές.



Επίσης έχω οργανώσει και την συλλογή των στοιχείων μας, ώστε να φτιάξουμε όλα τα χαρτιά να είναι έτοιμα, σε περίπτωση που βρεθεί μια λύση για εμάς, να πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις».

Πληροφορίες για πτήση του ΥΠΕΞ

Σχετικά με τις πληροφορίες που θέλουν το Υπουργείο Εξωτερικών να σχεδιάζει πτήση επαναπατρισμού που θα επιτρέπει κατοικίδια αναφέρει ότι «ακούγεται χωρίς να έχουμε επίσημη ενημέρωση ή ανακοίνωση ότι θα κανονιστεί μια πτήση για εμάς και τα κατοικίδιά μας, ώστε να επαναπατριστούμε.

Αυτοί που ενδιαφερόμαστε και είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε, αριθμούμε 75 άτομα μαζί με 45 κατοικίδια. Είμαστε ακόμα εδώ, γιατί κανένας μας δεν θέλει να αφήσει μέλος της οικογένειας πίσω».



Τέλος, νιώθει αισιοδοξία για την εξέλιξη της κατάστασης και ευχάριστη έκπληξη για την ανταπόκριση των Ελλήνων στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.