AHEPA: Εκδήλωση με δράσεις που προάγουν τον Ελληνισμό, τη γνώση, τον πολιτισμό και τον ουσιαστικό δημόσιο διάλογο

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στο Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, αποτελώντας έναν χώρο συνάντησης ιδεών, προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου γύρω από έναν από τους πλέον επίκαιρους άξονες της διεθνούς πολιτικής και πολιτιστικής πραγματικότητας: τον ρόλο της θρησκείας ως παράγοντα διπλωματίας, επιρροής και γεφύρωσης πολιτισμών.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί καρπό συνεργασίας των τμημάτων της AHEPA HJ-10 ΠΕΡΙΚΛΗΣ, HJ-53 ΠΡΩΤΕΑΣ και HJ-56 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, σε συνδιοργάνωση με το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα της AHEPA HELLAS DISTRICT 25.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση του σύγχρονου γεωπολιτικού περιβάλλοντος μέσα από την οπτική της θρησκευτικής διπλωματίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της θρησκείας όχι μόνο ως πνευματικής δύναμης, αλλά και ως παράγοντα διαλόγου, σταθερότητας και πολιτισμικής επικοινωνίας μεταξύ λαών και κοινωνιών.

Παράλληλα, η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική σύνδεση των αρχών του Ελληνισμού με τις ρίζες και τις αξίες της Ορθόδοξης παράδοσης, υπενθυμίζοντας ότι ο ελληνικός πολιτισμός ιστορικά λειτούργησε ως γέφυρα μεταξύ πολιτισμών, προωθώντας τον διάλογο, την παιδεία και την πνευματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο της άμυνας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της Εκκλησίας θα μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προσφέροντας πολύτιμες προσεγγίσεις για τον ρόλο της θρησκείας στις διεθνείς σχέσεις και στη σύγχρονη διπλωματία.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι:

• Αλκιβιάδης Στεφανής – Στρατηγός ε.α., Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ, τ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Διοικητής Αγίου Όρους.

• Επίσκοπος Σαλώνων Ιγνάτιος – Εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδας στις σχέσεις με τις άλλες Εκκλησίες.

• Ιωάννης Παναγιωτόπουλος – Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντονιστής θα είναι :

• Αρχιμανδρίτης Αρίσταρχος Γκρέκας - Αναπληρωτής Καθηγητής , Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ .

Χαιρετισμό θα απευθύνουν :

• Νίκος Δημητρόπουλος - Κυβερνήτης ΑHEPA HELLAS .

• Λουκάς Κατσώνης : Πρόεδρος Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων .

Μέσα από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να προσεγγίσει σε βάθος ζητήματα όπως η επιρροή των θρησκευτικών θεσμών στη διεθνή πολιτική σκηνή, η σημασία της διαθρησκειακής επικοινωνίας, αλλά και ο ρόλος της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο παγκόσμιο διάλογο.

Η AHEPA, πιστή στις διαχρονικές της αρχές για την προώθηση της παιδείας, του πολιτισμού, της κοινωνικής προσφοράς και της ενίσχυσης του Ελληνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεχίζει να δημιουργεί χώρους ουσιαστικής ανταλλαγής ιδεών και γνώσης.

Σε μια εποχή όπου ο κόσμος μεταβάλλεται ραγδαία και οι γεωπολιτικές ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται, η κατανόηση του ρόλου της θρησκείας ως εργαλείου διαλόγου και ειρηνικής συνύπαρξης καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση και να γίνετε μέρος ενός δημιουργικού διαλόγου που συνδέει την ιστορία, την πίστη, τη διπλωματία και τον πολιτισμό.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή για όλους μας.

Περισσότερα στο www.ahepa-marathon.gr