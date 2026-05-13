Altos Paloma Por Favor: Αυτό τον Μάιο, πίνουμε μόνο 100% αγαύη!

Η Altos Tequila, η ultra-premium τεκίλα από 100% μπλε αγαύη, έχει δημιουργηθεί από τους κορυφαίους Jesús Hernández, Henry Besant και Dré Masso στην περιοχή Los Altos του Jalisco στο Μεξικό. Παράγεται με μεθόδους που τιμούν μια παράδοση αιώνων: από την επιλογή ώριμης μπλε αγαύης από έμπειρους jimadores, μέχρι το ψήσιμο σε παραδοσιακούς φούρνους και τη σύνθλιψη με την ηφαιστειακή πέτρα tahona. Μια σπάνια και αυθεντική διαδικασία που εφαρμόζεται μόλις από το 2% των αποστακτηρίων τεκίλα!

Η ένδειξη «100% αγαύη» εγγυάται ότι η τεκίλα παράγεται αποκλειστικά από μπλε αγαύη, χωρίς προσθήκη άλλων σακχάρων ή αλκοολών. Το αποτέλεσμα είναι μια καθαρή, αυθεντική γεύση με πλούσιο προφίλ- ιδανική βάση για μια υπέροχη Paloma.

Με αφορμή τον μήνα που περιλαμβάνει την Παγκόσμια Ημέρα Paloma (22 Μαΐου), η Altos—η οποία έχει αναδειχθεί ως «μία από τις 3 καλύτερες τεκίλα για δημιουργία Paloma» (Drinks International 2025)—φέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο εμβληματικά tequila-based cocktails παγκοσμίως, μέσα από μια ζωντανή καλοκαιρινή εμπειρία με έντονο μεξικάνικο χαρακτήρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Paloma Month, πραγματοποιούνται 9 ξεχωριστά events σε διαφορετικά σημεία της πόλης, μετατρέποντας την Αθήνα σε έναν προορισμό γεμάτο γεύση, ρυθμό και αυθεντική μεξικάνικη cocktail κουλτούρα. Εκεί, η κλασική Altos Paloma, αλλά και η crafted εκδοχή της, προσφέρονται μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο pop-up bar της Altos, που κάνει “guest” εμφανίσεις σε επιλεγμένα αθηναϊκά bar. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με συλλεκτικά δώρα, για ένα Altos Paloma moment που μένει αξέχαστο.

Μην χάσετε τις πιο καλοκαιρινές, αυθεντικά μεξικάνικες βραδιές. Βόρεια, νότια ή στο κέντρο… δεν έχει σημασία. Το «Altos Paloma Por Favor» φέρνει άρωμα αγαύης και αέρα Μεξικού σε κάθε γωνιά της πόλης!

Locations:

Παρασκευή 8/05/2026

Βronco, Ελευθέριου Βενιζέλου Νέα Ερυθραία, 21:00

Juan Rodriguez Bar •Compañia de Bebida, Παλλάδος Αθήνα, 21:00

The 7 Jokers Cocktail Bar, Boυλής 7 Αθήνα, 22:00

Σάββατο 9/05/2026

Αρbarόριζα, Ερατοσθένους 33 Παγκράτι, 20:00

Παρασκευή 15/05/2026

Charlie Dos, Πανδώρας 14 Γλυφάδα, 20:00

Mejico Restaurant Bar, Θράκης 10 και 28ης Οκτωβρίου Αργυρούπολη, 20:00

Σάββατο 16/05/2026

Gaucho Athens, Αλεξουπόλεως 29 Αργυρούπολη, 21:00

Κυριακή 17/05/2026

Εmiliano Ζapata, Ξενοφώντος 51 Κορυδαλλός, 19:00

Πέμπτη 21/05/2026

The Αmorous project, Αγίου Δημητρίου 8 Κηφισιά, 20:00

