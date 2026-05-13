Φρικτή υπόθεση στο Περιστέρι: 6 παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες - Συνελήφθησαν οι γονείς

Τα ανήλικα, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, εντοπίστηκαν να ζουν κάτω από εξαθλιωτικές συνθήκες στο σπίτι της οικογένειας στο Περιστέρι.

Αστυνομία
Αστυνομία
Οι Αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση έξι παιδιών από το σπίτι της οικογένειάς του στο Περιστέρι, όπου βρέθηκαν να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, περί τις 22:45 το βράδυ της Τρίτης (12/05) αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι των παιδιών επί της οδού Κηπουπόλεως στο Περιστέρι και προχώρησαν στη σύλληψη των γονιών.

Από την επιτόπια έρευνα αποδείχθηκε πως τα ανήλικα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, ζούσαν κάτω από εξαθλιωτικές συνθήκες με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ήταν γεμάτα ακαθαρσίες. 

Τα ανήλικα μεταφέρθηκε στο Παίδων, όπου λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα.

Οι γονείς πάλι, ηλικίας 37 και 33 ετών, αναμένεται να βρεθούν ενώπιον εισαγγελέα

ΕΛΛΑΔΑ