Survivor: Τα πρώτα λόγια του Σταύρου Φλώρου - «Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω, όλα τα άλλα θα τα δούμε»

Η μητέρα και ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, του παίκτη των Επαρχιωτών του Survivor, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ έκανε ψαροντούφεκο με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω στο αριστερό του πόδι, μίλησαν στο Πρωινό με τη μητέρα να μεταφέρει τα πρώτα λόγια του 22χρονου παίκτη, τονίζοντας πως χαίρεται που ζει και τα υπόλοιπα «θα τα δούμε».

«Μίλησα με τον γιο μου με κανονική κλήση γιατί δεν επιτρεπόταν από το νοσοκομείο βιντεοκλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Αυτό που μου είπε είναι: "Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω. Όλα τα άλλα θα τα δούμε".

Δεν μιλήσαμε και πάρα πολύ, δεν θέλαμε να τον κουράσουμε, αλλά ακουγόταν καλά, δόξα τω Θεώ. Να περάσει και η σημερινή μέρα. Κάτι που μάθαμε είναι ότι τα παιδιά είχαν σημαδούρα.

Πέρα από εκείνη τη σημαδούρα που υπήρχε, είχαν και τα παιδιά τη δική τους γιατί ήταν και ο Μάνος και ο Σταύρος. Ήταν δύο παιδιά.

Έψαξα τους γονείς του Μάνου, βρήκα τη μητέρα του και τον αδελφό του. Πραγματικά θέλω πολύ να μιλήσω στον ίδιο να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ», δήλωσε η μητέρα του Σταύρου Φλώρου στο Πρωινό.

Πατέρας Σταύρου Φλώρου: «Τις πρώτες έξι ώρες χαροπάλευε»

Από την άλλη, ο πατέρας του παίκτη του Survivor, ο οποίος υποβλήθηκε σε εξάωρο χειρουργείο, αναφέρθηκε στην ακατάσχετη αιμορραγία που είχε ο γιος του, ενώ δεν έκρυψε πως ουσιαστικά ο Γιώργος Λιανός ήταν εκείνος που τους ενημέρωσε επακριβώς για την κατάσταση της υγείας του Σταύρου, ενώ η παραγωγή του ριάλιτι επιβίωσης τους «είχε πει κάποια πράγματα, τα οποία ήταν μέτρια».

«Προσπαθούμε να είμαστε ψύχραιμοι, μας είπαν ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Το δεύτερο 24ωρο είναι το κρίσιμο. Ο Μάνος έσπευσε να βοηθήσει τον γιο μου.

Έκαναν ένα 20λεπτο να πάνε στο ασθενοφόρο και άλλα 20 λεπτά να πάει στο νοσοκομείο. Και όλο αυτό το διάστημα υπήρχε αιμορραγία. Κάποιος έδεσε το πόδι που είχε το μεγαλύτερο θέμα.

Η ζωή του κινδύνευε, είχε τις αισθήσεις του. Εμάς μας ενημέρωσε προχθές το βράδυ με βίντεο κλήση ο κύριος Λιανός.

Η παραγωγή από νωρίς μας είχε πει κάποια πράγματα, τα οποία ήταν μέτρια. Με την παραγωγή μιλήσαμε κάποιες φορές, αλλά ή δεν ξέρανε επακριβώς τα πράγματα ή έλεγαν μερική αλήθεια.

Ο κύριος Λιανός μας είπε την πραγματικότητα το βράδυ και έχουμε ραντεβού όταν εκεί ξημερώσει και γίνει ημέρα, γιατί εκεί ακόμα είναι ξημερώματα, να κάνουμε μια βιντεοκλήση με το παιδί.

Έχει ξυπνήσει, έχει σταματήσει τα χειρουργεία. Τα χειρουργεία σταμάτησαν, μετά τον είχαν σε καταστολή, για να κοιμηθεί.

Τον έχουν σε έναν θάλαμο που είναι, ας πούμε, νοσηλείας, όχι βραχίας, ούτε ακριβώς εντατική. Αλλά ας πούμε νοσηλείας που χρήζει λίγο παραπάνω από έναν απλό θάλαμο, κάπως έτσι. Θα πάνε τρία μέλη της οικογένειάς μου το πρωί.

Εγώ θα πάω λίγο αργότερα, γιατί δεν είχα διαβατήριο. Πήγα να βγάλω. Πήγα να κάνω τα χαρτιά, δηλαδή και να πάω κοντά του», δήλωσε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου στο Πρωινό.

Μιλώντας ο ίδιος στη Super Κατερίνα δεν έκρυψε πως ο γιος του «τις πρώτες έξι ώρες χαροπάλευε, μετά σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του και τώρα μας είπαν 95% εκτός κινδύνου. Μας είπαν για τα πρώτα 24ωρα πως είναι κρίσιμα.

Ο Γιώργος Λιανός μας είπε ότι όλοι ήταν σοκαρισμένοι από το περιστατικό και προσπάθησαν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους. Ο Γιώργος Λιανός ήταν απέξω κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και μόλις τελείωσε, μπήκε μέσα και του μίλησε. Ό,τι μπορούσε έκανε ο άνθρωπος».

Ακόμα μετέφερε και τι του είπε ο Σταύρος στη μεταξύ τους επικοινωνία: «Μιλήσαμε με τον Σταύρο. Είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Είναι ευδιάθετος με κέφι και χαρά που μιλήσαμε. Αυτό που μας είπε είναι ευτυχώς που δεν συνέβη τίποτα χειρότερο».

Στον Άγιο Δομίνικο πήγε εσπευσμένα και ο Ατζούν Ιλίτζαλι, ο οποίος - σε δηλώσεις του - δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για τον τραυματισμό του 22χρονου παίκτη.