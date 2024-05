Ανακαλύπτοντας τη διαχρονική κομψότητα της Μυκόνου

Ο όμιλος Myconian Collection Hotels Resorts είναι στην ευχάριστη θέση να μοιραστεί με το κοινό μια εκλεκτή προσθήκη στη συλλογή του. Πρόκειται για το DEOS, το νέο brand του ομίλου και περήφανο μέλος της συλλογής The Set Collection που θα ανοίξει τις πόρτες του στις 10 Μαΐου του 2024, προσφέροντας μια ακόμα μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

Ο νέος προορισμός αντλεί από τις νησιωτικές ρίζες και την τεχνογνωσία της οικογένειας Δακτυλίδη, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα φαινόμενο στον τομέα των υπηρεσιών φιλοξενίας, όπου και δραστηριοποιείται από το 1979. Ενδεικτική της απαράμιλλης ποιότητας και των αδιαπραγμάτευτων, κορυφαίων προδιαγραφών που χαρακτηρίζουν όλα τα ξενοδοχεία του Ομίλου, είναι η διεθνής αναγνώριση και συμπερίληψή τους στις διακεκριμένες διεθνείς αλυσίδες Relais Châteaux, Leading Hotels of the World, Design Hotels, Preferred Hotels Resorts και Small Luxury Hotels of the World.

Το DEOS έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ώστε να προσφέρει μια εμπειρία που προχωρά πολύ πιο πέρα από το “κάτι νέο και διαφορετικό”. Κομίζει ένα περιβάλλον με προσωπικότητα, στην οποία έχει ενσωματωθεί ο αυθεντικός χαρακτήρας της Μυκόνου στην ολότητά του. Ένα περιβάλλον επιμελημένο με πάθος, σχεδιασμένο από τους GM Architects με σαφές όραμα για το μέλλον του ταξιδιού.

Το δέος, η ποίηση, η λύτρωση. Το DEOS αντλεί το όνομά του από όσα απλόχερα προσφέρει στον άνθρωπο η ομορφιά της Φύσης που το περιβάλλει, ανάγοντας τη διαμονή σε μια εμπειρία κάθαρσης. Συνώνυμο αυτού που αισθάνεται κανείς ατενίζοντας, από την κορυφή του λόφου στον οποίο δεσπόζει το DEOS, την πανοραμική θέα προς την πόλη της Μυκόνου και τους διάσημους ανεμόμυλους. Εδώ μπορεί κανείς να αφήσει το βλέμμα του ελεύθερο από κάθε βάρος και κάθε περιορισμό, να πλανηθεί στο παλιό λιμάνι, στα γειτονικά νησιά της Δήλου, της Σύρου και της Τήνου, να αγγίξει την άκρη του ορίζοντα.

Κοιτάζοντας προς την πισίνα από την ταράτσα του DEOS, το κέντρο βάρους μας μετατοπίζεται. Οι άνεμοι της Μυκόνου μας σηκώνουν στα φτερά τους παραδίδοντάς μας στην ψευδαίσθηση μιας αβαρούς αιώρησης ανάμεσα σε θάλασσα και ουρανό, με το χάδι του ήλιου στο δέρμα και τις ψιθυριστές υποσχέσεις της Σελήνης στ’ αυτιά. Το

Αιγαίο όμως δεν είναι μόνο ησυχία, απομόνωση και περισυλλογή: η ζωή, πανταχού παρούσα, μας περιμένει σε όλη τη δόξα της νυχτερινής, έντονης εκδοχής της στη Χώρα, που απέχει μόλις πέντε λεπτά με τα πόδια. Αρκεί να βαδίσουμε στα γραφικά σκαλοπάτια που οδηγούν απευθείας από το ιδιωτικό μας καταφύγιο στον παραλιακό δρόμο του λιμανιού.

Αν σε κάτι συμπυκνώνεται το σύστημα αξιών που συνθέτουν την προσωπικότητα του DEOS,αυτό είναι η ολιστική επικοινωνία και η ενιαία οντότητα των εσωτερικών και

εξωτερικών χώρων.

Εδώ, η αρχιτεκτονική έχει δημιουργήσει με δεξιοτεχνία και επινοητικότητα τις προϋποθέσεις για ροή. Ως ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό και σχεδιαστικό γραφείο με όραμα την έκφραση της ταυτότητας και του πολιτισμού ενός τόπου, η GM Architects έχει σμιλέψει με ακρίβεια το DEOS υπακούοντας σε αυτό ακριβώς το ήθος.

Ο Galal Mahmoud, διευθύνων σύμβουλος της GM Architects, προσέγγισε το όλο δημιουργικό εγχείρημα τοποθετώντας στο κέντρο την εμπειρία του επισκέπτη: του ανθρώπου που περιηγείται τον χώρο και βιώνει τις εκλεκτές στιγμές που του προσφέρονται εσωτερικά και εξωτερικά αυτού. Μέσα από αυτή τη διάθεση γεννήθηκε μια σύγχρονη κυκλαδίτικη γραμμή που ακολουθεί όσα σοφά διδάσκει το ολόφωτο τοπίο του Αιγαίου. Η σύνδεση μεταξύ του τόπου και όσων περικλείει το DEOS ως προορισμός επιτυγχάνεται και ενισχύεται σημαντικά από αισθητικές επιλογές όπως οι ρουστίκ τοίχοι από μυκονιάτικη πέτρα, η κυριαρχία των ενδημικών ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και τα γραφικά ανοίγματα που πλαισιώνουν επιλεκτικά τη θέα.

Όλα εδώ υποτάσσονται στη χαλαρή φινέτσα των εγκαταστάσεων, όπου η πολυτέλεια επιβάλλεται ανεπαίσθητα, σαν μια ελαφριά, αλλά διαρκώς παρούσα πινελιά. Ακόμα

και η πιο προσωποποιημένη εμπειρία εξυπηρέτησης αποτελεί μια ωδή στην ισορροπία μεταξύ εστιασμένης προσοχής και ευγενούς διακριτικότητας.

Ακολουθώντας το κοινό μοτίβο, οι ρυθμοί της καθημερινής καθαριότητας είναι μελετημένοι ούτως ώστε όλα όσα εξασφαλίζουν την ιδανική εμπειρία, να παραμένουν αδιόρατα.

Τα δωμάτια, σχεδιασμένα να προσφέρουν μια εμπειρία που προσιδιάζει απόλυτα σε εκείνη μιας ιδιωτικής κατοικίας, εξασφαλίζουν κάθε σπιτική άνεση, αλλά και τις

προϋποθέσεις για μια πλήρη απόδραση από τη ρουτίνα.

Οι εσωτερικοί χώροι χαρακτηρίζονται από τη ζεστασιά ενός λιτού μινιμαλισμού, ο οποίος εδράζεται σε φυσικές υφές και υλικά. Η αισθητική εδώ έχει τη δική της φωνή, μια φωνή που αφηγείται την ιστορία πίσω από την τέχνη των χειροποίητων έργων τέχνης που συνθέτουν το περιβάλλον ενός προσωπικού καταφυγίου.

Τα άφθονα μαρμάρινα μπάνια διαχωρίζονται διακριτικά από τους κομψούς χώρους του καθιστικού, που καταλήγουν σε μεγάλα ανοίγματα. Σαν άλλα χέρια που απλώνονται για να εναγκαλιστούν τον ορίζοντα, οι γραφικές βεράντες, άψογα διαμορφωμένες και επιπλωμένες, σκιάζονται από πέργκολα και προσκαλούν στην ένωση με το υγρό στοιχείο. Είτε με πισίνα είτε με τζακούζι, πλαισιώνουν την απόλυτη πολυαισθητηριακή εμπειρία- μια εμπειρία που περικλείει όλα όσα χαρακτηρίζουν το DEOS. Βυθίζοντας τους επισκέπτες σε κάτι εντελώς άυλο, προσφέρουν ένα οπτικό ανάλογο της απέραντης υδάτινης έκτασης που έχει συγκινήσει και εμπνεύσει τον άνθρωπο από την αρχαιότητα.

Το DEOS αποδεικνύει την επιμονή και την πίστη στην ολιστική φροντίδα μέσα (και) από τους προσεκτικά σχεδιασμένους, εξιδεικευμένους χώρους ευεξίας, που μας καλούν να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας. Ξεκινώντας από το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και τους χώρους για πιλάτες και γιόγκα, μπορούμε να συνεχίσουμε κάνοντας χρήση του εντυπωσιακό σπα- που διαθέτει εσωτερική πισίνα, χώρο χαλάρωσης, σάουνα και ατμόλουτρο. Οι αποκλειστικές θεραπείες εφαρμόζονται ενσωματώνοντας κορυφαία προϊόντα περιποίησης και απογειώνονται χάρη στις μοναδικές συνθέσεις από τοπικά αιθέρια έλαια, που παρασκευάζονται ειδικά για το DEOS.

Η αίσθηση ότι κανείς υπάρχει, ανασαίνει βαθιά και ζει σε έναν αυθεντικό τόπο, όπου όλα τα επιμέρους στοιχεία ενώνονται πλεγμένα σε ένα αρμονικό μωσαϊκό: να τι αποτελεί τον πυρήνα του DEOS. Ακόμη και η διάσημη γαστρονομική εμπειρία που αποτελεί σήμα κατατεθέν του Myconian Collection εδώ αντλεί τη γοητεία της από την επιστροφή στις ρίζες. Στο DEOS γευόμαστε μια γιορτή της ελληνικής γαστρονομίας και κουλτούρας, βασισμένη σε τοπικά υλικά και εποχιακά προϊόντα. Έναν ύμνο στη μεσογειακή διατροφή, που δίνει νοστιμιά σε κάθε ώρα της ημέρας-από τα πλούσια πρωινά μέχρι και τα ελαφριά γεύματα δίπλα στην πισίνα. Ύμνος που γνωρίζει την πιο πλούσια, εντυπωσιακή του μορφή στο fine dining με γεύσεις που όντως προκαλούν δέος- είτε τις γευτεί κανείς στους ατμοσφαιρικούς εσωτερικούς χώρους, είτε κάτω από το φως των αστεριών.

Μπορεί μια τέτοια ιδανική ισορροπία, ένα τόσο εξαίσιο ταίριασμα φυσικής ομορφιάς, αρχαίας ιστορίας, τοπικής κουλτούρας και αυθεντικού τρόπου ζωής να χωρέσει σε λέξεις; Μπορεί άραγε κάποια περιγραφή να σταθεί αντάξια της λιτής και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένης, της αυθόρμητης και ταυτόχρονα καλοδουλεμένης εμπειρίας που είναι το DEOS; Μάλλον όχι. Άλλωστε, το μυστικό εδώ είναι κάτι το άυλο, είναι μια βαθιά προσωπική και μετασχηματιστική εμπειρία ροής. Στο κάτω κάτω, δέος θα πει να στέκεται κανείς ταπεινός μπροστά στο θαύμα που του αποκαλύπτεται- να υποκύπτει στον βαθύ θαυμασμό που του γεννά η αίσθηση του υπέροχου- η οποία στην καθαρότερη και πιο θετική της πηγή, ταυτίζεται με την ίδια τη φύση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Myconian Collection Hotels Resorts και τα ξενοδοχεία της: www.myconiancollection.gr

