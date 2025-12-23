Μενού

Από τα καταστήματα… στο παρκέ: οι κάρτες Visa της Πειραιώς σε στέλνουν στο 2026 EuroLeague Final Four!

Οι γιορτές είναι γεμάτες στιγμές προσφοράς, χαράς και μικρών απολαύσεων.

Branded Content Team
1
  • Α-
  • Α+

Δώρα, συγκεντρώσεις γύρω από το γιορτινό τραπέζι, εξόδους με την οικογένεια και φίλους. Είναι οι μέρες που φροντίζεις τους αγαπημένους σου — και ίσως μπορείς να κερδίσεις και κάτι παραπάνω για σένα!

Γιατί, κάνοντας τις αγορές σου με κάρτες Visa της Πειραιώς, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα, για να ζήσεις από κοντά τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, χάρη στη Visa.

Κάθε αγορά από 50€ και άνω, έως 15/01/2026, αντιστοιχεί με μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όσο περισσότερο γεμίζεις το καλάθι των εορτών, τόσο πιο κοντά έρχεσαι στο παρκέ των ονείρων σου.

Φέτος, κάθε αγορά μπορεί να γίνει το εισιτήριό σου για τη μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία!

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

BRANDED CONTENT