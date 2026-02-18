Από την οροσειρά των Αγράφων στο ποτήρι μας – Η διαδρομή ενός πολυβραβευμένου ελληνικού νερού

Ένα ελληνικό φυσικό μεταλλικό νερό που ξεκινά από την οροσειρά των Αγράφων και φτάνει σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας μαζί του τον χαρακτήρα και την καθαρότητα του τόπου όπου γεννιέται.

Από την καρδιά των Αγράφων, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ φτάνει στο ποτήρι μας απευθείας από την πηγή του, αγνό και διεθνώς βραβευμένο για την ποιότητά του.

Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια είναι περιττά. Μια ανάσα καθαρού αέρα, μια βόλτα στο βουνό, μια γουλιά νερού που μοιάζει να κουβαλά μαζί της την ηρεμία της φύσης.

Κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία ενός φυσικού μεταλλικού νερού που σέβεται την προέλευσή του. Στην περίπτωση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ, αυτή η ιστορία διαμορφώνεται αποκλειστικά από τις φυσικές συνθήκες του τόπου.

Όταν η φύση καθορίζει την ταυτότητα

Πρόκειται για κάτι που διαμορφώνεται φυσικά από την πηγή και συνεχίζει να το ακολουθεί πολύ μετά την εμφιάλωση. Είναι αποτέλεσμα γεωλογίας, χρόνου και μιας φυσικής διαδρομής μέσα από τα πετρώματα της περιοχής.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ γεννιέται στην καρδιά της οροσειράς των Αγράφων, σε υψόμετρο 1.100 μέτρων, από πηγή φυσικής ροής που παραμένει προστατευμένη και απομονωμένη από επιβαρυντικούς παράγοντες. Το νερό εμφιαλώνεται απευθείας στην πηγή, διατηρώντας αναλλοίωτη τη σύστασή του.

Έτσι φτάνει στον καταναλωτή χωρίς επεξεργασία και χωρίς αλλοίωση της φυσικής του ταυτότητας.

Η γεύση της καθαρότητας

Η ήπια ολική σκληρότητα και τα χαμηλά ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) συνθέτουν ένα νερό με καθαρό και ελαφρύ γευστικό προφίλ. Το φυσικό αλκαλικό pH 8 συμβάλλει σε μια απαλή και ισορροπημένη αίσθηση, ενώ η παρουσία όξινων ανθρακικών ιόντων ενισχύει τη φρεσκάδα κάθε γουλιάς.

Παράλληλα, η εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και νιτρικά, σε συνδυασμό με την απουσία αμμωνίου και νιτρωδών, επιβεβαιώνει την προστατευμένη προέλευση της πηγής.

Το αποτέλεσμα είναι ένα νερό που συνοδεύει το φαγητό, χωρίς να καλύπτει τα αρώματα και τις γεύσεις, και ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της καθημερινής ενυδάτωσης όσο και στις απαιτήσεις της σύγχρονης γαστρονομίας.

Διεθνής αναγνώριση

Η ποιότητά του έχει αναγνωριστεί και σε διεθνές επίπεδο, μέσα από διακρίσεις στον διαγωνισμό Berkeley Springs International Water Tasting, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους θεσμούς γευσιγνωσίας νερού παγκοσμίως. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ έχει λάβει διπλή διεθνή διάκριση, το 2016 και 9 χρόνια αργότερα το 2025, ως το καλύτερο φυσικό μεταλλικό νερό παγκοσμίως.

Όταν ειδικοί sommeliers νερού, χημικοί και γευσιγνώστες αξιολογούν με αυστηρά κριτήρια και καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ποιότητα και ευθύνη

Ένα πολυβραβευμένο ελληνικό φυσικό μεταλλικό νερό, το ΘΕΟΝΗ επενδύει διαχρονικά και σε ουσιαστικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μέσα από πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες, τον αθλητισμό, την υγεία και την εκπαίδευση, ενισχύει έμπρακτα. Γιατί η ποιότητα δεν αποτυπώνεται μόνο στις διεθνείς διακρίσεις, αλλά και στη συνέπεια με την οποία μια ελληνική εταιρεία επιστρέφει αξία στην κοινωνία.