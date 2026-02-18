Τέλος το Messenger από Windows και Mac - Πώς να σώσετε τις συνομιλίες

Η Meta, μητρική του Facebook, ανακοίνωσε πως από τον Απρίλιο οι χρήστες του Messenger δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή στα Windows, ούτε και σε Mac.

Η εφαρμογή Messenger για υπολογιστές δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη, με τους χρήστες να πρέπει να βρουν εναλλακτικές για τις επικοινωνίες τους.

Μετά την πλήρη απενεργοποίησή του, θα γίνεται αυτόματη ανακατεύθυνση στο Facebook, όπου θα δίνεται η δυνατότητα συνέχισης των μηνυμάτων.

Πρόκειται αποκλειστικά για την εφαρμογή του desktop και όχι για τα κινητά τηλέφωνα, όπου το Messenger θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως πριν.

Αυτό αφορά τους πάντες, και όσους δεν έχουν απαραίτητα λογαριασμό στο Facebook αλλά μόνο στο Messenger.

Όσοι θέλουν να σώσουν τις έως τώρα συνομιλίες τους, μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού PIN, που είχαν θέσει έως τώρα.

Οι λόγοι της απόσυρσης φαίνεται να έχουν να κάνουν με τις μειωμένες δυνατότητες του Messenger, που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της εποχής.

Υπενθυμίζεται ότι είχε πρωτο-καθιερωθεί την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.