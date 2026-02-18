Χαραλαμπούδη: «Μου ζητάνε φωτογραφίες με τα πόδια μου»

Καλεσμένη στις Rainbow Mermaids ήταν η Έλενα Χαραλαμπούδη, γνωστή στο κοινό ως «5 Minute Mum», και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις πιο… ιδιαίτερες πλευρές της δημοσιότητας.
Όταν ρωτήθηκε αν έχει συναντήσει θαυμαστές που γίνονται εμμονικοί είτε με την ίδια είτε με κάποιον από τους χαρακτήρες της, η απάντησή της ήταν άμεση: «Με την έφηβη τρελαίνονταν, creepy εντελώς. Και το πιο τραβηγμένο είναι που ζητάνε φωτογραφίες με τα πόδια μου. Ποδολάγνοι».
Η δημιουργός, που έχει χτίσει μια δυνατή κοινότητα μέσα από το χιούμορ και τους ευρηματικούς χαρακτήρες της, δεν δίστασε να σχολιάσει το παράδοξο της κατάστασης, επισημαίνοντας πως η έκθεση στα social media συχνά φέρνει και απρόσμενες -και όχι πάντα ευχάριστες- αντιδράσεις.
Παρά τις «περίεργες» στιγμές, η ίδια συνεχίζει να δημιουργεί με τον δικό της, αναγνωρίσιμο τρόπο, κρατώντας την επαφή με το κοινό της αλλά και τα όριά της.
