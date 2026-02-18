Ξέφυγε κρατούμενος από την Ευελπίδων: Βίντεο με τους αστυνομικούς να τρέχουν

Ένας κρατούμενος απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ενώ οι κάμερες κατέγραψαν αστυνομικούς να τρέχουν.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, ο δημοσιογράφος και ο εικονολήπτης άκουσαν αστυνομικούς να φωνάζουν «έφυγε» και στη συνέχεια τούς είδαν να τρέχουν. Η κάμερα κατέγραψε τους αστυνομικούς να τρέχουν μέσα στον κόσμο και στα αυτοκίνητα.