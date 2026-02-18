Μενού

Ξέφυγε κρατούμενος από την Ευελπίδων: Βίντεο με τους αστυνομικούς να τρέχουν

Κρατούμενος απέδρασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώ αστυνομικοί καταγράφηκαν σε βίντεο να τρέχουν και να τον αναζητούν.

Αστυνομικός αναζητάει τον κρατούμενο | Star / Glomex
Ένας κρατούμενος απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ενώ οι κάμερες κατέγραψαν αστυνομικούς να τρέχουν.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, ο δημοσιογράφος και ο εικονολήπτης άκουσαν αστυνομικούς να φωνάζουν «έφυγε» και στη συνέχεια τούς είδαν να τρέχουν. Η κάμερα κατέγραψε τους αστυνομικούς να τρέχουν μέσα στον κόσμο και στα αυτοκίνητα.

