Astor Hotel: Η Αθήνα στα πόδια σου - η ιδανική αφετηρία για να την ανακαλύψεις (ξανά)

Τοποθετημένο στο Ιστορικό Κέντρο, στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής, και σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από την Πλατεία Συντάγματος και την οδό Ερμού, προσφέρει άμεση πρόσβαση στα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης. Από εδώ, η Αθήνα ξεδιπλώνεται φυσικά και αβίαστα: μόλις 3’ από το Σύνταγμα και την Παλιά Βουλή, λιγότερο από 5’ από την πλατεία Αγίας Ειρήνης για φαγητό και ποτό, σε απόσταση αναπνοής από την Ερμού για shopping, ενώ σε περίπου 10’ φτάνει κανείς στο Μοναστηράκι και την ανανεωμένη πλατεία Ομονοίας. Έτσι, οι επισκέπτες κινούνται εύκολα προς την Πλάκα, το ιστορικό κέντρο και το Μουσείο της Ακρόπολης, βιώνοντας την πόλη με τη ματιά του ντόπιου, μέσα από γειτονιές όπου το παλιό συναντά το σύγχρονο.

Το Astor Hotel διαθέτει 131 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια, σχεδιασμένα με έμφαση στη λειτουργικότητα και την άνεση, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των ταξιδιωτών αναψυχής όσο και των επαγγελματιών επισκεπτών. Οι επιλογές περιλαμβάνουν Comfort, Classic και Superior δωμάτια, καθώς και τα Acropolis Frame Rooms, που προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στον Παρθενώνα, μια εμπειρία που μετατρέπει τη διαμονή σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Στο lobby λειτουργεί το Astor Café, ένας φιλόξενος χώρος για καφέ, σύντομες συναντήσεις ή ένα χαλαρό διάλειμμα μέσα στην ημέρα, ενώ το πλήρως εξοπλισμένο meeting room φιλοξενεί επαγγελματικές συναντήσεις έως 50 ατόμων.

Σημείο αναφοράς αποτελεί το rooftop στον 10ο όροφο, με πανοραμική θέα στην Ακρόπολη, τη Βουλή των Ελλήνων και το ιστορικό κέντρο της πόλης. Εκεί σερβίρεται καθημερινά πρωινό με θέα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ελαφριά γεύματα, snacks και cocktails σε ένα περιβάλλον που αποτυπώνει τον παλμό της Αθήνας.

Με την προνομιακή του τοποθεσία, τη σύγχρονη αισθητική και τη διαχρονική του παρουσία στην πόλη, το Astor Hotel αποτελεί την ιδανική αφετηρία για να ανακαλύψει κανείς την Αθήνα, ξανά και ξανά.

