Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Το rebranding του αιώνα - Ο άνθρωπος είναι Μακιαβέλι»

«Το rebranding του αιώνα» χαρακτήρισε την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα ΕΛ.Α.Σ ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζοντας ότι «το είχε σχεδιάσει προφανώς από την αρχή» και κάνοντας την πρόβλεψη ότι θα κόψει τους περισσότερους από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας, κος Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 στην εκπομπή «Εκείνη κι εγώ» με τους δημοσιογράφους Στέλλα Γκαντώνα και Θανάση Φουσκίδη και ανέφερε για τον Αλέξη Τσίπρα: «Φοβερό rebranding, είναι το rebranding του αιώνα! Εγώ τον Τσίπρα τον παραδέχομαι.

Ο Τσίπρας εμφανίζεται με το κόμμα ΕΛ.Α.Σ., παίρνει 15,5% στις δημοσκοπήσεις, λένε διάφοροι κάθε μέρα «πολύ μεγάλη επιτυχία Τσίπρα παίρνει 15,5%» όταν το ’23 πήρε 17,5% και ήταν αποτυχία.

Ο Τσίπρας είπε δεν θα συγκρίνομαι πια με το 17% ούτε με το 33% του ΣΥΡΙΖΑ, θα συγκρίνομαι με το 0. Αυτό πραγματικά είναι rebranding. Τον συγχαίρω. Το είχε σχεδιάσει προφανώς από την αρχή. Τους καθάρισε όλους σαν αυγά. Ο άνθρωπος είναι Μακιαβέλι. Περιμένω πολύ να δω ποιους θα πάρει τελικά από τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω γιατί πιστεύω ότι τους περισσότερους θα τους κόψει».

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«Εάν κάνει κόμμα ο Σαμαράς το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος»

Παράλληλα, στο ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να ανακοινώσει νέο κόμμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Εάν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Το θεωρώ λάθος γιατί πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη. Η ΝΔ υπάρχει από το 1974, θα υπάρχει άλλα 50 χρόνια στην Ελλάδα, έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία και την παράταξη πρέπει να την τιμούμε σαν τα μάτια μας άρα όποιος βλάπτει την παράταξη κάνει λάθος.

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να κάνουν άνοιγμα στον Κ.Καραμανλή. «Ο Κώστας Καραμανλής είναι ΝΔ. Τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε, εμείς τιμούμε την ιστορία μας και μην ξεχνάμε το μείζον, η ΝΔ είναι η παράταξη του Κων/νου Καραμανλή.

Εγώ το λέω και στα παιδιά μου, τους λέω όταν μπαίνετε σε μια εκκλησία το πρώτο κερί που θα ανάβετε θα είναι στον αείμνηστο εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή που μας έβαλε στην Ευρώπη κόντρα στον ελληνικό λαό και σήμερα έχουμε σχολεία, δρόμο, πανεπιστήμια … το λέω για να θυμόμαστε για ποιο κόμμα μιλάμε».

Όσο για την παλιά τους αντιπαράθεση τη χαρακτήρισε «νεανικές απερισκεψίες» και ανέφερε: «Σε κάθε περίπτωση ασχέτως τι θα γίνει οι πρώην πρόεδροι της ΝΔ χρήζουν σεβασμό από εμάς τους νεοδημοκράτες γιατί σήμερα μπορεί να είμαστε τσακωμένοι αύριο θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί στην οικογένειά μας και στο σπίτι μας».