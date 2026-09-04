Βack to office και το πιο χρήσιμο φθινοπωρινό refresh δεν είναι αυτό που νομίζεις

Γύρισες από τις διακοπές, άδειασες βαλίτσες, σέταρες ξανά το ξυπνητήρι στο κινητό και κάπου ανάμεσα στο πρώτο email και στον δεύτερο καφέ, άρχισες ήδη να φτιάχνεις τη λίστα με όλα όσα θέλεις να ανανεώσεις για τη νέα σεζόν. Γιατί ο Σεπτέμβριος έχει πάντα κάτι από ανεπίσημη Πρωτοχρονιά: Νέα χρονιά, νέα projects, νέοι στόχοι και αρκετά μικρά ή μεγαλύτερα resets που θέλεις να βάλεις σε προτεραιότητα.

Η φθινοπωρινή ανανέωση μπορεί να ξεκινά από εκείνο το πανωφόρι που έχεις ήδη βάλει στο wishlist σου και να συνεχίζεται με ένα νέο κούρεμα ή με τα κομμάτια που θα δώσουν άλλο αέρα στα office looks σου. Υπάρχει όμως και ένα διαφορετικό upgrade που, πιθανότατα, θα χρησιμοποιείς πολύ περισσότερο από οτιδήποτε υπάρχει στην ντουλάπα σου: Αυτό του tech εξοπλισμού σου.

Είτε επιστρέφεις στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο ή στο γραφείο μετά τις διακοπές, το κινητό, το tablet και το laptop σου είναι πλέον μέρος σχεδόν κάθε μικρής καθημερινής διαδικασίας. Από τις σημειώσεις και τα deadlines μέχρι τα meetings, τις εργασίες, τα μηνύματα και τα δεκάδες tabs που ορκίζεσαι ότι κάποια στιγμή θα κλείσεις. Και κάπου εδώ έρχεται το Smart2School του Flip.gr, με μία αρκετά δελεαστική πρόταση: Να αναβαθμίσεις τη συσκευή σου, χωρίς να υποβαθμίσεις το budget σου.

New season, new tech

Στο Flip.gr μπορείς να ανακαλύψεις δεκάδες επιλογές σε smartphones, laptops, κονσόλες, tablets και smartwatches, έως και 40% φθηνότερα από τις αντίστοιχες καινούργιες συσκευές. Και επειδή το κινητό παραμένει μάλλον ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής του καθημερινού μας tech kit, το Smart2School έχει μερικές επιλογές που αξίζει να μπουν στο radar σου.

Αν θέλεις ένα δυνατό Android smartphone για τη νέα σεζόν, το Galaxy S24 Ultra 5G Dual Sim 512 GB διατίθεται στα 539,99€, ενώ αν είσαι στην Apple πλευρά του debate, το iPhone 13 256 GB διατίθεται στα 299,99€.

Το back-to-school upgrade, βέβαια, δεν σταματά στο smartphone

Για σημειώσεις, διάβασμα, παρουσιάσεις ή ακόμη και το απαραίτητο streaming break μετά από μία γεμάτη ημέρα, υπάρχει το iPad 10.2” (2021) 9th Gen Wi-Fi 64 GB στα 189,99€, αλλά και το iPad Air 4 10.9” (2020) 4th Gen Wi-Fi 64 GB στα 289,99€.

Αν πάλι η νέα σεζόν σημαίνει εργασίες, παρουσιάσεις, ανοιχτά documents και αρκετές ώρες μπροστά από μία οθόνη, το MacBook Air 13” 2020 με M1, 8 Cores, 8 GB RAM, 8-core GPU και 512 GB αποθηκευτικό χώρο διατίθεται στα 499,99€. Και για εκείνες που θέλουν το πρόγραμμα, τα notifications και τα daily goals τους κυριολεκτικά στον καρπό τους, το Apple Watch Series 9 2023, GPS, Aluminium 45mm διατίθεται στα 214,99€.

Refurbished, αλλά σαν καινούργιο

Το σημαντικότερο, βέβαια, όταν επιλέγεις μία refurbished συσκευή είναι να γνωρίζεις τι ακριβώς αγοράζεις. Όλες οι συσκευές του Flip.gr ανακατασκευάζονται πλήρως από εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας και περνούν από έως και 67 τεχνικούς και ποιοτικούς ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται η premium ποιότητα και η αξιόπιστη απόδοσή τους.

Παράλληλα, διαθέτουν υγεία μπαταρίας ίση ή μεγαλύτερη του 85%, ενώ συνοδεύονται από 2 χρόνια εγγύηση. Με άλλα λόγια, η λογική είναι απλή: Refurbished συσκευές που είναι σαν καινούργιες, χωρίς όμως την τιμή μιας ολοκαίνουργιας συσκευής.

Σύμφωνα με το Flip.gr, οι πελάτες του εξοικονομούν κατά μέσο όρο έως και 300€ σε σύγκριση με την αγορά μιας καινούργιας συσκευής. Ένα ποσό που, ειδικά τον Σεπτέμβριο με όλα τα έξοδα της νέας σεζόν να εμφανίζονται ταυτόχρονα, δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Και επειδή ένα tech upgrade πρέπει να είναι εύκολο

Με κάθε αγορά από το Flip.gr έχεις 2 χρόνια εγγύηση, αλλά και τη δυνατότητα δωρεάν επιστροφής μέσα σε 30 ημέρες, ώστε να έχεις τον χρόνο να βεβαιωθείς ότι η συσκευή που επέλεξες είναι πράγματι η κατάλληλη για σένα. Η παράδοση πραγματοποιείται γρήγορα, μέσα σε 2 έως 4 εργάσιμες ημέρες, ενώ υπάρχουν και ευέλικτες επιλογές πληρωμής.

Μπορείς να πραγματοποιήσεις την αγορά σου σε άτοκες δόσεις με Klarna ή Tbi bank, με ασφαλείς και ευέλικτες επιλογές πληρωμής που μπορούν να φτάσουν από 3 έως και 60 δόσεις. Κάπως έτσι, το upgrade που ανέβαλλες επειδή δεν ήθελες να διαθέσεις μονομιάς ένα μεγάλο ποσό γίνεται αρκετά πιο εύκολο να χωρέσει στον προϋπολογισμό της νέας σεζόν.

Το παλιό σου smartphone μπορεί να γίνει μέρος του upgrade

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη που αξίζει να θυμάσαι πριν αφήσεις το προηγούμενο κινητό σου να περάσει τα επόμενα τρία χρόνια ξεχασμένο στο γνωστό συρτάρι με καλώδια, θήκες και φορτιστές. Μέσα από το Flip.gr μπορείς να πουλήσεις την παλιά σου συσκευή εύκολα και δωρεάν σε τρία βήματα: Εκτίμηση, αποστολή, πληρωμή. Έτσι, η συσκευή που δεν χρειάζεσαι πια αποκτά μία δεύτερη ζωή, ενώ εσύ μπορείς να αξιοποιήσεις την αξία της για το επόμενο tech upgrade σου.

Και κάπου εδώ υπάρχει και μία ακόμη διάσταση της refurbished επιλογής που αξίζει να υπολογίζουμε λίγο περισσότερο: Η βιωσιμότητα. Επιλέγοντας μία ήδη υπάρχουσα συσκευή αντί για μία καινούργια, υποστηρίζεις στην πράξη την κυκλική οικονομία, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος τεχνολογίας που μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για χρόνια.

Smart2School σημαίνει λίγο πιο smart επιστροφή στην καθημερινότητα

Με περισσότερους από 550.000 ευχαριστημένους πελάτες και υποστήριξη από την ομάδα της Flip σε κάθε βήμα, το Flip.gr έχει δημιουργήσει μία γρήγορη, ασφαλή και αξιόπιστη πλατφόρμα στην Ελλάδα για refurbished συσκευές τεχνολογίας. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο χρήσιμο φθινοπωρινό shopping tip.

Δεν χρειάζεται κάθε ανανέωση να σημαίνει ότι αγοράζεις το πιο καινούργιο ή το πιο ακριβό. Μερικές φορές η πραγματικά smart επιλογή είναι εκείνη που σου δίνει αυτό που χρειάζεσαι: Premium ποιότητα, αξιόπιστη απόδοση και μία συσκευή που δείχνει και λειτουργεί σαν καινούργια, χωρίς να τινάζει στον αέρα το budget σου.

Νέα χρονιά, νέα projects, νέοι στόχοι. Και με το Smart2School του Flip.gr, ίσως και νέα συσκευή. Χωρίς το καινούργιο της κόστος.